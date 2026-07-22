CHP'de dün tarihi bir gün yaşanırken, seçilmiş Genel Başkan son kez CHP Grup kürsüsünden seslenerek yeni partinin kuruluşunu resmen duyurdu. Bugün de Özel cephesinde hareketli dakikalar yaşandı.

YENİ PARTİNİN SLOGANI BELLİ OLDU

Özel, önce kendisini destekleyen Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir toplantı yaptı. Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılınç, Özel'in yeni partisinin sloganının ne olacağını aktardı.

Yalınkılınç, PM'de alınan kararları ve partinin sloganını şu ifadelerle özetledi:

"Peki masada hangi başlıklar var neler konuşuluyor? Şunu söylemiştik bir önceki yayınımızda, son dakika gelişmesi demiştik. Sloganı belli olmuştu yeni partinin o da 'AKP'nin kara düzenini değiştireceğiz.'

CHP İLE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

Bunun yanında diğer partilerle ilişkiler nasıl olacak? Kurulan bu yeni partinin, yeni oluşumun diğer partilerle ilişkisi nasıl olacak? Kime nasıl tavır alacak? Özellikle merak edilen CHP ile ilişkisi nasıl ve ne düzeyde olacak, eski yol arkadaşı olan CHP'lilerle nasıl ilişki kuracak yeni parti?

Bu sorunun da yanıtı; butlan yönetimiyle hiçbir şekilde ilişki kurulmayacağı ve butlan yönetimine meşruiyet verilmeyeceği yönünde talimatlarda bulunuldu bugün.