Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında CHP’ye veda etti.

‘AÇIK ARA FARKLI ANA MUHALEFET PARTİSİ OLUYORUZ’

Yeni partinin kurulduğunu açıklayan Özel, "Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamaları sonrası ilk istifa eden milletvekili, genel başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu.

E-DEVLET KİLİTLENDİ

Özel’in açıklamaları sonrası vatandaşlar CHP’den istifa etmeye başladı. E-devlet, parti üyeliği sonlandırma uygulamasında o kadar yoğunluk yaşandı ki, e- Devlet kilitlendi.

‘TEKNİK BİR AKSAKLIK NEDENİYLE’

Üyelik iptali ekranında işlem yapmak isteyen kullanıcıların karşısına, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısı çıktı.

Diğer taraftan sanatçı ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ da CHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

'CHP’DEN AYRILMIYOR'

Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden olan Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP’den ayrılmıyor” ifadelerine yer verdi.

'54 YILLIK CHP’LİYİM'

Gazeteci Hilal Köylü de, Karalar ile telefon görüşmesi yaptığını ve Karalar’ın kendisine “CHP’de kalacağım. 54 yıllık CHP’liyim. Mücadele, Atatürk’ün 2 büyük eserinden olan CHP’de sürdürülmeli” dediğini iddia etti.