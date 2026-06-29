CHP lideri Özgür Özel, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Örgütü'nü tasfiyesinin ardından İzmir'de yeni il binasının açılışına katıldı.

Özgür Özel'e mutlak butlan yönetiminin görevden aldığı CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de eşlik etti.

Konuşmasında "mutlak butlan" yönetimine de değinen Özel, şunları söyledi:

"Onların ne yaptığının hiçbir önemi yok. Biz binaları geride bıraktık. Biz imkanları geride bıraktık. O binalara koşup seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar bilsin ki haydi bakalım, çıksınlar sokağa

Öfkenizi, kırgınlığınızı, kızgınlığınızı hatta pişmanlıklarınızı anlıyorum ama siz burada oldukça, onlar bir avuç olup da siz böyle on binler oluruz.

İzmir’den bütün Türkiye’ye sesleniyorum: Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle seyahat ve ziyaret yaparken, biz çay içmeye on binlerle geliyoruz."

'BİZ TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet iktidarı değiştirmek için yola çıkmış, milletin önünde kimse duramaz. Önümüzden çekilin. İktidar yürüyüşünün önünden çekilin

Eğer önümüzden çekilmezseniz AK Parti’nin kara düzeniyle işbirliği yaparsanız biz ne AK Parti’yi, ne kara düzenine, ne yargı kollarına, ne de partiye atladığı butlan kollarına teslim olmayacağız. Biz teslim olmayacağız."

'DOĞRU SLOGAN 'KURULTAY'

Kurultay çağrısını bir kez daha yineleyen Özel özetle şunları söyledi:

"Yarıştığımız kongrede Kemal Bey’e oy verenlerin 500’ü, bırakın oy vermeyi kendi gönül rızalarıyla imza verdi, kurultay istiyor, kurultay.

En doğru slogan bu, 'Kurultay istiyoruz. Kurultay.’ Bu kurultayı yapmak partinin iktidar yolunu açmaktır.

Bütün anketler eğer hızla kurultay yapılırsa, parti bu sorundan kurtulursa açık farkla önde ilerlediğini gösteriyor."

CEMİL TUGAY SORUSUNA YANIT VERDİ

Özgür Özel konuşmasının ardından "Cemil Tugay bugün buraya gelmedi, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Özel şunları söyledi:

"Cemil Bey ile bir sorunumuz yok. Bugün Cemil Bey'in buraya gelmesini beklemeyiz. O diyor ki 'siz yeni partiyi kurunca oraya geleceğim'. Düşüncesine saygılıyım. Ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyoruz"