CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadını çocuğuyla tehdit ediyorlar. Bir gün çıkarım isim isim anlatırım, sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Ne sandınız kendinizi? Kabusunuz olur, rüyanıza girerim. Bugüne kadar Özgür Özel'in geçmişten bir şeyi kafayı takıp da yapmadığı bir şey var mı? Ben size mi bırakacağım arkadaşlarımın namusunu, haysiyetini." tepkisini gösterdi.

"SİYASİ YASAK ÇIKMAMIŞ OLMASI BENİM İÇİN OLUMLU"

Özel, "İçimiz buruk olarak Silivri'den ayrılıyoruz. Bir gün gelecek Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı alacağız, iktidara doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.O güne kadar da büyük bir kararlılık, ümit ve inatla adaleti talep etmeye devam edeceğiz. Bugün Akın Gürlek'in kendi kendine mağduriyete aslında geçit vermedi. İmamoğlu hedef gösterme yönünden beraat etti. Aslında siyasi yasak getirme üzerine niyetlenilen bu mevzuda siyasi yasak meselesi ileri zamanlara kaldı. Bu kadar organize bir kötülüğün içinde bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu." dedi.

Bu kadar saçma bir durumda üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi elbette son derece ayıplı bir durum. Herkesin aklını başını alarak işini yapacak. Mala çökülmeden kendini kurtaranlar oluyormuş, buralarda maharetli işler yapanlar varmış. Bugüne değil tarihe bırakıyoruz bunları.

"MASAYA BEYAZ TOROS KOYARAK KİME, NEYİ GÖSTERİYORSUN"

Sayın Erdoğan, 'Beyaz Toroslar Kürt meselesini, PKK'nın güçlenmesini sağladı' diyor. Senin masanın üzerindeki Beyaz Toros'u bilmeyen mi var? O Beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişilerin eşlerini alıp götürüp geri getirmedi. Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak? Kimlere ne işler yaptırıyorsunuz?

"KABUSUNUZ OLUR, RÜYANIZA GİRERİM"

Kadını çocuğuyla tehdit ediyorlar. Bir gün çıkarım isim isim anlatırım, sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Ne sandınız kendinizi? Kabusunuz olur, rüyanıza girerim. Bugüne kadar Özgür Özel'in geçmişten bir şeyi kafayı takıp da yapmadığı bir şey var mı? Ben size mi bırakacağım arkadaşlarımın namusunu, haysiyetini.

"BAKLAVANIN ÜSTÜNDEN AMPUL ÇIKTI"

Kişi kendinden bilir işi, biz çalmadık. Bir tane baklavacı çıktı, bastık ensesine tokadı. Arkasında da durmadık. Baklavacıya kumpas kurdurmuşsunuz ya. Baklavanın üstünden ampul çıktı. Bu dava bomboş.

MURAT Ç ALIK TEPK İ S İ

Hasta adamı kapı kapı gezdirdiniz. Doktorlar ölecek diyor, kanseri nüksediyor diyor. Şu kadar vicdan var mı sizde?

Ahmet Özer 260 gündür boşu boşuna yattığı ortaya çıktı. Ahmet Özer barış diye kitap yazmış ondan tutuklamışlar. 260 gün sonra MHP'li Feti Yıldız Ahmet Özer'in bilge kişiliğine atıf yapar hale gelmiş. Atmosfer buraya geldi. Ahmet Özer 'PKK'lı olmaktan' beraat etti, CHP'li olmaktan tutuklu.