CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden kadınlara, "Sen varsan yaşam var. Sen varsan iktidar var!" diye seslendi.

Özel, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İktidar yürüyüşümüzde en kıymetli yol arkadaşlarımız olan siz değerli kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dayanışmanız ve haklı mücadeleniz her geçen gün daha da büyüsün." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Kadınların memleketimizin her bir köşesinde özgürce dolaşacağı, şiddetten, ayrımcılıktan uzak bir hayat yaşayacağı; işte, sokakta, evde yok sayılmayacağı, eşit işe eşit ücret alacağı, yaşamın her anında var olacağı, emeğinin görmezden gelinmeyeceği yepyeni bir Türkiye için Cumhurbaşkanı adayımızı seçiyoruz.

-İktidar yolculuğumuzun ilk adımını bu ön seçimde hep birlikte atıyoruz. Tüm Türkiye'de milyonlarca kadınla bu yolu yürüyeceğiz. Sen varsan var yaşam var, sen varsan iktidar var.

-Kadınları yok sayan bu düzeni değiştirmek için, kadınları geleceğe umutla bakabilmesi için İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokabilmek için, Münevverlerin, Pınarların, Narinlerin özgürce yaşayabileceği bir Türkiye için 23 Mart'ta gelin, seçin, tarihe geçin.