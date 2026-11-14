YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda partililere hitap etti. "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Özel, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı andı.

"BİR GÜNLÜK SÜT PARASINI GÖNDERMİŞ"

Partisinin kuruluş sürecinde kendilerine destek veren vatandaşları da anan Özel, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyünden gönderilen 1000 lirayı da anarak, "Bir günlük süt parasını göndermiş. Salona davet ettim, 'Hayvanlarımı bırakıp gelemem, kim bakacak?' dedi. Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana" ifadelerini kullandı.

KANSER HASTASI VATANDAŞIN NOTUNU OKURKEN SESİ TİTREDİ

Özel, bir vatandaşın gönderdiği zarfı göstererek içinden çıkan 200 lirayı ve notu anlattı. Kanser hastası olduğunu ve evladının yanına gittiğini belirten vatandaşın mektubunda yazdıklarını aktaran Özel, konuşmakta zorlandı.

Özel, vatandaşın notunu şu sözlerle paylaştı:

"Bu zarfı vermiş Fatma teyzem, içinden 200 lira çıktı. Ve bir not diyor ki 'Kanser hastasıyım, evladımın yanına gidiyorum. Ben görmem ama siz başaracaksınız' demiş. Fatma teyze ellerinden öpüyorum. Sağlıkla, o güzel günleri birlikte göreceğiz inşallah."