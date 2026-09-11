YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta konuştu.

Özel'in konuşmasında satır başları:

Bu yürüyüşün yolu ve rotası iktidar yoludur. YENİ Parti iktidara hazırdır. Seçim beyannamesini otel odalarında değil Anadolu'da milletle sizlerle beraber yazmaktadır. Bunun için hepinize müjdeler olsun.

Sayın Erdoğan'a sesleniyorum milletin umudu olan seçim atlatılmaz. Erdoğan emekli açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın.

Emeklisinden emekçisine esnafına memuruna söylüyorum çok çalışacağız birlikte olacağız birlikte sandıklarda buluşacağız.

Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli Karslılara Kars Meydanı'ndaki güzel insanlara Kars'ta kardeşçe yaşayan tüm Karslı hemşehrilerimize selam olsun.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rize’de yaptığı konuşmada yaklaşan seçimlere ilişkin dikkat çeken bir mesaj vermişti.

Erdoğan, seçim sürecine yönelik ilk kez bu kadar net bir müifadeyle konuşarak, “Önüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum” demişti.