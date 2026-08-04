CHP’de yaşanan 'mutlak butlan' kararının ardından 90 milletvekiliyle istifa ederek YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel, partiden ayrılma sürecinin perde arkasını araladı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir aracı vasıtasıyla kendisine ilettiği teklifi ilk kez açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk olan YENİ Parti lideri Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) AKP ile butlan yönetimi ittifakını ilk kez anlattı.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kendisine yapılan teklifi ilk kez anlattı:

-Bir aracı arkadaş geldi dedi ki, ‘Kemal Bey şu teklife yakın: Sen burada dur, o Genel Başkan olsun.

-Günü gelince seçimlerde Kemal Bey milletvekili olsun, sonra da Meclis Başkanı olur.” Özel, “Bugün bana ihtiyaç var ama bu kadar kötüsüyle karşılaşacağımı bilseydim siyasete girmezdim.

-Bir yandan iyi ki de girmişiz siyasete, iyi ki de görmüşüz... En azından karpuzu kurtardık, düşürüp kırmadan menzile varırsak çok iyi.