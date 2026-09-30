Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde gerçekleştirilen Milletvekili Çalışma Toplantısı’nın açılışında konuşuyor. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Özel, seçim bütçesinin kaynağından yerel yönetimlerin başarısına ve siyasi gündeme dair kritik mesajlar verdi.

BUTLAN YÖNETİMİNE SERT SÖZLER

Özel, CHP'nin mahkeme kararıyla atanmış Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine sert sözlerle yüklendi.

YENİ Parti Lideri Özel, butlancılara tepki gösterdi. "Bu millet, Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet, Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet, Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci parti de yapmadı. Atatürk’ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım' derseniz, millet alır böyle yüzde üçte bırakır" ifadelerini kullandı.

Partisinin çalışma programında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Özgür Özel, kamuoyundaki son anket sonuçlarına ve iktidar hedefine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Özgür Özel, katıldığı çalışma programında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Yağmurlu ve dolu yağışlı havaya rağmen kendilerini destekleyen vatandaşlara teşekkür eden Özel, siyasi rakiplerinin son anketlerde yaşadığı oy kaybına ve geçmiş seçim tecrübelerine dikkat çekti.

"ON BİNLERCE ANKARALI YANIMIZDA YÜRÜDÜ"

Konuşmasında daha önce yaşanan bir süreci hatırlatan Özgür Özel, elverişsiz hava şartlarına rağmen meydanları dolduran vatandaşların desteğini vurguladı. Bina çıkışında yağmur ve dolunun altında on binlerce kişinin toplandığını belirten Özel, halkın değişim iradesine sahip çıktığını ifade etti. Türkiye genelinde milyonların desteğiyle yola devam ettiklerini aktaran Özel, Atatürk’ün mirasını devralarak partiyi birinci konumuna taşıdıklarını dile getirdi.

"ANKETTE YÜZDE 3 ÇIKMIŞLAR"

Rakiplerinin kamuoyu araştırmalarındaki durumuna değinen Özel, iktidar çevreleriyle ilişki kurmaya çalışan yapılara sert eleştiriler yöneltti. Bir televizyon veya demeçte açıklanan anket verilerini aktaran Özel, "Dün 'arınma' deyip iktidarın kenarında barınma hevesinde olanların oldukça yetkili bir ismine anket soruyorlar. Ankette oyları yüzde 3 çıkmış. Buna rağmen 'Seçim gelsin, millet Atatürk’ün partisine oy verir' diyerek tabloyu görmezden geliyorlar" şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ SEÇİM SONUÇLARINI HATIRLATTI

Milletin sandıktaki iradesine ilişkin tarihi örnekler veren Özel, seçmenin her dönemde net mesajlar verdiğini belirtti. Atatürk'ün partisine oy verme isteğinin doğruluğunu kabul eden ancak bunun garantisi olmadığını vurgulayan Özel, geçmişte partinin baraj altında kaldığı ve girilen 14 seçimde birinci parti yapılmadığı dönemleri hatırlatarak seçmen iradesinin ciddiyetine dikkat çekti.

Özel, fon skandalına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamasından satır başları:

"Fatma Betül Sayan Kaya var. Orada da nefsine uymuş. 'Tayyip Bey de üzgün.' Öyle bir şey yok. 455 bin kişi, aileleriyle birlikte 2 milyon kişi ve dolaylı etkilenen neredeyse 5 milyon kişi...

Size bu fon gerçeğini şöyle açıklamak isterim. Paranızı çoğaltıp da çalanlar değil de ona zemin hazırlayanlara bir bakın ki her birinin orada, fonda hesapları da var.

Emre Alkın: Tera'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Atamasının altında Erdoğan'ın imzası var.

Kerem Alkın: Tera bağımsız yönetim kurulu üyesi. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Erdoğan tarafından atanmıştı. Varlık Fonu ve Halkbank'ın yönetimindedir.

Emre Tezmen: Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Fatma Hanım'ın ve ailesinin yakın arkadaşı.

Erkan Kilimci: Tera'nın Başkan Vekili ve Genel Müdürü. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Atamasını Erdoğan yaptı; 200 liranın üzerinde imzası var.

Fecir Alptekin: Tera'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi.

Abdülkadir Özkan: Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakanlık Başdanışmanı, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda basın müşaviri.

Erdin Özel: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı. Önce inkâr ettiler, Anadolu Ajansı kayıtlarını silmeyi unuttular ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak basın açıklamaları ortada.

Serdar Turan: Pusula'nın tutuklu Yönetim Kurulu Başkanı, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı.

Muhammed Yarız: Pusula Portföy'de yönetici ve tutuklu, eski AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi.

Özdemir Ataseven: Özatadenizcilik Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı.

İskender Balcı: Fonda yönetici, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı.

Hepsi Erdoğan'ın ekibi. Tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var: Recep Tayyip Erdoğan. Burnunun ucunu göremeyenden, bu işlerden haberi olmayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Bu kumpas çetesini, bu kirli çeteyi, asrın soygununu yapanları teker teker atayandan Cumhurbaşkanı olmaz."