Kurban Bayramının yaklaşması ile beraber vatandaşlar hisselerini düşünmeye başladılar. CHP lideri Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına uyarak Kurban Bağışını yapacağı vakfı da açıkladı.
"İSTANBUL VAKFI'NA YAPACAĞIM"
CHP lideri Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kurban Bayramı, dayanışmanın, paylaşmanın bayramıdır. Ben de bu yıl kurban bağışımı İstanbul Vakfı’na yapacağım. Geçim sıkıntısının arttığı, milyonların tenceresini kaynatamadığı bu günlerde herkesi dayanışmaya, İstanbul Vakfı’na kurban bağışı yapmaya davet ediyorum."