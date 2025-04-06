19 Mart'ta gözaltına alınarak daha sonrasında hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için meydanlara inen Berkay Gezgin, çok sayıda gençle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.



ÖZEL AÇIKLADI, BERKAY GEZGİN PM LİSTESİNE ALINDI



CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan ve şu an Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in PM listesinde olduğunu açıkladı.



Özel, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak" dedi.