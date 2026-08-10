YENİ Parti lideri Özgür Özel'in kendisinin ve parti yönetici olan milletvekillerinin 'evet' oyu vereceğini ancak milletvekillerinin bölgelerindeki vatandaşlardan yükselen sese göre karar vereceklerini açıklamasının ardından birçok milletvekili 'hayır' oyu vereceğini açıklamaya başladı.

Hayır oyu vereceğini açıklayan isimler arasında, Bursa, Zonguldak, Isparta, Muğla, Eskişehir gibi pek çok ilden milletvekili yer aldı.

İşte 'hayır' diyeceğini açıklayan milletvekilleri:

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut

Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu

İzmir Milletvekili Salih Uzun

İstanbul Mİlletvekili Cemal Enginyurt

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan

Samsun Milletvekili Murat Çan

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı

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