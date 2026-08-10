YENİ Parti lideri Özgür Özel'in kendisinin ve parti yönetici olan milletvekillerinin 'evet' oyu vereceğini ancak milletvekillerinin bölgelerindeki vatandaşlardan yükselen sese göre karar vereceklerini açıklamasının ardından birçok milletvekili 'hayır' oyu vereceğini açıklamaya başladı.
Hayır oyu vereceğini açıklayan isimler arasında, Bursa, Zonguldak, Isparta, Muğla, Eskişehir gibi pek çok ilden milletvekili yer aldı.
İşte 'hayır' diyeceğini açıklayan milletvekilleri:
Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı
Muğla Milletvekili Cumhur Uzun
Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici
Bursa Milletvekili Hasan Öztürk
Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
Burdur Milletvekili İzzet Akbulut
Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu
İzmir Milletvekili Salih Uzun
İstanbul Mİlletvekili Cemal Enginyurt
Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan
Samsun Milletvekili Murat Çan
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
Denizli Milletvekili Şeref Arpacı
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