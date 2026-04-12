CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından 8 milletvekilinin Meclis'teki görevinin düştüğünü belirterek, seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesi nedeniyle ara seçim yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğu uyarısında bulundu.



İktidarın 'ara seçim' talebine sırt çevirmesini 'sandıktan kaçmak' olarak değerlendiren Özel, iktidara yaptığı teklifte 3 ilde ara seçim için sandıkların kurulmasını önerdi.





İSTANBUL, KIRIKKALE, HATAY



Özel, ara seçimler için İstanbul, Hatay ve Kırıkkale'de sandık kurulmasını tavsiye ederek şu ifadeleri kullandı:



"Boş sandalyeler için seçim yapılsın diyoruz. İstanbul’da Murat Kurum bakan oldu, Sırrı Süreyya vefat etti. Gel İstanbul 1. Bölge’de sandık kuralım diyorum. Sayın Erdoğan, ben diyorum ki sen 1. Bölge’de, Hatay’da, Kırıkkale’de birinci partiydin, gel sandığı koyalım. Emekliler için, çalışanlar için ara zam şarttır, demokrasi için seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin sandığı, yapın genel seçimi."