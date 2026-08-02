Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı.

Alevi toplumunun tarih boyunca uğradıkları haksızlıkları ve katliamları hatırlatan Özel, "Bu ülkeyi yönetenlerin ve bundan sonra yönetecek olanların Alevi toplumuna rızalık borcu var. İktidara ulaştığımızda devlet adına Aleviler'den rızalık alacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Cemevlerinin ibadethane olduğunu vurgulayan Özel, Alevilerin Kültür Bakanlığına bağlanmasının da ayrımcılıktır olduğunu kaydetti. Özel ayrıca, Madımak'ın utanç müzesi olması gerektiğini belirterek "'Madımak Utanç Müzesi' tabelasının devlet eliyle asılacağı güne kadar bu mücadelede yanınızdayız" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Sizlerin yol vermesiyle, önümüzü açmasıyla, yanımızda durmasıyla yola düştük.

Mayasında hak ve eşitlik mücadelesi olan bir muhitteyiz. Bugün Kültür Merkezi ve Cemevimizin ilk harcını dökeceğiz. İçinde olması gereken ne varsa; aşevinden tutun kreşe kadar tüm yaşam alanlarının düşündüğü ve Alevi canlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapacakları tüm alanların, her günün birlikte yaşanacağı bir mekanı tasarladıklarını, açılışını yapmak istediklerini ve bu açılışın Yeni Partili bir belediyenin ilk açılış töreni olmasını istediğini ifade etmişti belediye başkanımız. Bu tarihi süreçte ilk açılışımızı yapmak için bir aradayız.

Cemevleri canların bir olduğu, diri olduğu kapılardır. İnancın, hoşgörünün ve adaletin tesis edildiği mekanlardır. Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir.

'ALEVİ TOPLUMUNA RIZALIK BORCU VAR'

Geçtiğimiz aylarda Çorum'da Alevilik Kongresi kapsamında Rıza Şehri buluşması vardı. Rıza şehri sömürünün, adaletsizliğin olmadığı bir topluma yürüyüşün simgeleşmesidir. Bu şehir rızalık ve razılık üzerine kurulmuştur. Açık söylemek gerekirse; bu ülkeyi yönetenlerin ve bundan sonra yönetecek olanların Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. Çünkü Aleviler çok acı çektiler, çok bedel ödediler. Kerbela'dan Çorum'a bu katliamlar devam etti.

Ama Alevi toplumu bu acıları sessizce yaşadı. Acıyı silahla değil, kalemle ve sözle yenme kararlılığı ile kimseye kötülük yapmadı. Sizler acıyı silahla değil sözle yenmeye çalışanlarsınız, sizler her çağın Kerbela'sında mazlumun yanında olanlarsınız. Mağdur oldunuz ama kimseyi bilerek mağdur etmediniz. Acı çektiniz ama kimseye acı çektirmediniz.

Kurtuluş Savaşı'na çıktığında, Kurtuluş Savaşını yönetmek ve kuruluşu gerçekleştirmek için Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal, son olarak Hacı Bektaş'a uğradı, maddi ve manevi destek aldı. Sizler Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün arkasında dimdik durdunuz. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin harcında sizler varsınız.

"İktidara ulaştığımızda devlet adına Aleviler'den rızalık alacağımıza söz veriyorum"

Sizden Yeni Parti'nin genel başkanı olarak rızalık almaya geldim. Bu yürüyüş sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Aleviler'den rızalık alacağımıza söz veriyorum. Son Alevi 'sorunum kalmadı' diyene kadar sorunları olduğunu kabul edecek, çözmek için mücadele edeceğiz. Toplumsal barışı, mutabakatı mutlaka sağlayacağız. Kürtlerin ve Türklerin sarsılmaz barışı için, Alevilerin ve Sünnilerin tamamen eşit vatandaşlar olarak hissetmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

'APAÇIK AYRIMCILIKTIR'

Bir kez daha kayda geçiririm ki camii ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilik kültür değil inançtır, semah müzik değil ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlanması, Alevilerin Kültür Bakanlığına bağlanması eşitliğe aykırıdır. Apaçık ayrımcılıktır.

Madımak'ın bir utanç müzesi olacağı güne kadar, Madımak'a 'Madımak Utanç Müzesi' tabelasının devlet eliyle asılacağı güne kadar bu mücadelede yanınızdayız.

'BU YOLU SİZLERLE YÜRÜDÜĞÜM İÇİN ONUR DUYUYORUM'

Yerel seçimleri kazandığımızdan beri saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Ama ben onlara buradan cevap vereceğim; sizin gözünüzün içine baka baka haykırırım ki dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan!

Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendine çizilen alanlar içinde. yapılan bir siyaseti geride bıraktık. Yol cümlemizden uludur, yol yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır. Hakkaniyetli bir yolda olmaktır. Bu yolu sizlerle birlikte yürüdüğüm için onur duyuyorum."