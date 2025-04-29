CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelen “ikinci dalga” operasyon sonrası Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesini ziyaret etti. Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MANSUR YAVAŞ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Özel, parlamenter sisteme dönülerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu’nun başbakan olmasına yönelik ifadelerine açıklık getirdi. "İki çocuk, Mimar Sinan’ın yaptığı caminin minaresine eğri demiş. Mimar Sinan iki minare boyu halat istemiş. Saatlerce çektirmiş, çocuklar ‘Tamam, düzeldi’ diyene kadar. Onun için teşekkür ederim" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

-2 saat 10 dakikalık bir konuşmada defalarca şunu söyledik. A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıdır. Nokta. İki, bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez. Çünkü arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi var. İmamoğlu artık ne benim ne CHP’lilerin, Türkiye’nin adayıdır. Kendi vazgeçemez. Defalarca bu konuşulmasına rağmen soru şu. ‘Gün geldi, aday olamadı. Ne olur?’ Eğer aday etmezlerse yüzde 70 ile seçim kazanılır. Çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur. Hemen anayasayı değiştirecek gücümüz olur. O durumda da hem Ekrem İmamoğlu dışarı çıkar hem de hızla anayasa değişir, icranın başı cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, başbakan olur. Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Ekrem İmamoğlu hükümetin başına adayımızdır. Bugünkü adı cumhurbaşkanı adayımızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz an başbakan adayımızdır. Bakanlarıyla bu ülkeyi yönetecek. Ekrem İmamoğlu dışında bir cumhurbaşkanı adayımız yoktur ancak yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu geldi, aday oldu, cumhurbaşkanı seçildi. Zaten kendisi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecek. İcra yetkileri başbakana geçince başbakan olur. O zaman tarafsız cumhurbaşkanı olur.

"ARKADAŞLARIMIZ İÇERİDEYKEN MESİR Mİ SAÇACAĞIM?"

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’na en ciddi katkıları kim sağladıysa milletin gönlündeki yeriyle de bir tane de tarafsız cumhurbaşkanı olur. Bana soruyorlar. ‘Sen?’ Ben genel başkan olarak bu zaferi kazanıp tarihe geçmek ve sonra da istirahat etmek isterim. Kim olur cumhurbaşkanı? Örneğin bu süreci bugüne kadar iyi götüren kişi Mansur Bey, bundan sonra da devam ederse belki tarafsız cumhurbaşkanı o olur. Bu başka bir şey ama devletin başı, icranın başı neresiyse oraya adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Bunu 100 kere söyledik. Dünkü yayını da izleyenler var ama mesela CNN’deki kıymetli montajcı kardeşim, 2 saat 10 dakika boyunca olan yayında kendisine demişler ki, ‘Burayı koy’. Oradan güya ikilik çıkaracak. Düşün ki 2 saat 10 dakikada 10 kere ‘A, B, C planımız İmamoğlu’dur. Adayımız İmamoğlu’dur. O bile vazgeçemez adaylıktan’ demişken bunu görmeden böyle… Bir başka kardeşim, bir de hani böyle gazetecilik yapıyor. Genç, iktidar tarafında olduğunda hakkaniyetli davranırlar, bilmem ne diye umduğumuz arkadaşlar. Efendim Özgür Özel, Manisa ve İzmir mitinglerini iptal etmiş. Yahu biraz gazeteci olun. Manisa’daki miting değil. Mesir saçmadık. Arkadaşlarımız içeriye alınmışken mesir mi saçacağım? İzmir’deki de arıtma tesisi açılışı. İçeride arkadaşlarımız ikinci dalgadayken arıtma tesisi açmanın zamanı mı? Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyecek, kiminle görüşeceğim? Bu yaşanan ikinci dalgayı Ekrem Başkan ile değerlendirmeyeceğiz de kiminle değerlendireceğiz?

"MİTİNGİMİZE HEPİNİZİ BEKLİYORUZ"

‘Akşamına da adayı değiştirdi’ diyor. Yahu Allah’tan korkun ya. Eğer gerçekten bu kadar dezenformasyonu yanlışlıkla yaptıysanız o zaman bu açıklamayı da koy, ‘Cevap hakkına saygıdan bunu yayınlıyorum’ de. Çünkü gazetecilik ahlakı bunu gerektirir. ‘Manisa ve İzmir mitinglerini iptal etti’ demek ne demek? Ben böyle olağanüstü süreçlerde olağan programları sürdürmenin son derece hatalı olduğunu düşünürüm. Bugün hakimlik karşısına çıkıp da durumları belli olana kadar arkadaşlarımızın durumunu takip edeceğiz. Yarın da Kanal İstanbul’u konuşmak üzere çarşamba 20.30 gece mitinginde hep birlikte buluşacağız. Bütün Türkiye’ye Kanal İstanbul’u… Ne diyorlardı? ‘AK Parti, Kanal İstanbul’dan vazgeçti’. Dün yayınladık videoyu. Pata pata İstanbul’un üstünde uçuyor, ‘Efendim şu köprü 800 metre, bu köprü 600 metre. Bu böyle, Kanal buradan girecek, buradan çıkacak…’ Bizimki de bakıyor, ‘Katarları hangisini daha versem’ diye. Yarın Başakşehir’de 20.30’da hem Kanal İstanbul’u hem de bu operasyonların esas niyetini bir kez daha ifşa edeceğimiz, aynı zamanda Ekrem Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, tutuklu meclis üyelerimize, tutuklu bürokratlarımıza sahip çıkacağımız mitingimize hepinizi bekliyoruz.”