CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan anketlerin sonuçlarını paylaştı.

"Son anketler, yerel seçimlerde elde ettiğimiz oy oranını, bugün genel seçim olsa da koruyacağımızı gösteriyor" diyen Özel, "Millet tüm anketlerde CHP'yi birinci yapmaya devam ediyor. Mart ayı ortalamasında CHP bugün de Türkiye'nin birinci partisi" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

'YÜZDE 25'LİK CAM TAVANI TUZLA BUZ ETTİK'

CHP, kısa zamanda büyük bir kalkınmayı başaran, pek çok insan hakkını batılı ülkelerden çok daha önce yurttaşlarına tanıyan bir partidir. Çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir. CHP, kaybettiği ilk seçimden sonra, bu yenilgi Türkiye demokrasisinin zaferidir diyebilen İsmet Paşa'nın partisidir. 31 Mart seçimlerinde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan millet, AK Parti'yi 22 yıl sonra ilk kez 2. parti konumuna düşürdü. Partimiz hiçbir parti ile ittifak yapmadan, Türkiye ittifakı ile girilen seçimlerde aşılamaz denilen yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz etti, yüzde 38 oyla Türkiye'nin birinci partisi oldu.

'ÖRGÜTÜ AYAĞA KALDIRDIK'

Kapsayıcı elin CHP'yi emin adımlarla iktidara taşıdığını biz de gördük, onlar da gördü. Örgütü yok saymadan, yük görmeden, örgütteki kusru kendimize, övgüyü onlara malederek, örgütü güçlendirerek ve onlarla birlikte sahaya, sokağa, mücadeleye, partimizi hızla yeniden ısındırarak sayısız miting yaptık. İstanbul'da eğitim, Ankara'da emeklilere zammı protesto için emekli mitingi, Rize'de çay mitingi, Hayabolu'da buğday, Giresun'da fındık, Gaziantep'te fıstık, Manisa'da çiftçi mitingi, Gebze'de emek mitingi yaptık.

'TÜM ANKETLERDE CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ'

Demokrasi sınavı kaybettiğinde verilir. İktidar partisi ilk kez kaybettiği seçimlerden sonra yaptıkları ile kaybettiği sınavdan geçemediğini bütün dünyaya göstermiştir. Kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak hem belediyelerimizi hem de muhalefeti sindirme gayreti içine giriştiler. Despot bir rejimi kurmak için adımları planlı ve sistematik biçimde atmaya başladılar. Millet tüm anketlerde CHP'yi birinci yapmaya devam etti. Yaşadığımız Saraçhane sürecinden önce yapılmış tüm anketlerin mart ayı ortalamasında CHP bugün de Türkiye'nin birinci partisi.