FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı kaldıran Filenin Sultanları'nın bu tarihi başarısı, siyaset dünyasında da büyük yankı buldu.

Şampiyonluğun hemen ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk voleybolunun uluslararası alanda gösterdiği üstün performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Türk kadın voleybolunun geldiği noktanın ve elde edilen istikrarlı başarıların önemine dikkat çeken Özel, Filenin Sultanları'nın sahadaki azminden övgüyle bahsetti.

Milli takımın sergilediği mücadelenin 86 milyonu gururlandırdığını ve tüm ülkeye büyük bir sevinç yaşattığını vurgulayan Özel, Üstündağ nezdinde turnuva boyunca ter döken tüm milli sporcuları, teknik heyeti ve federasyon yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.