Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığından alınan TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, yarın yapılacak CHP grup toplantısına ilişkin aldıkları kararı açıklamak üzere basın toplantısı düzenliyor.



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın 13.30'da CHP grup toplantısında kürsüye çıkacağını açıklamasının ardından gözler Özgür Özel'e çevrilmiş, Özel yarın grup toplantısı yapıp yapmayacaklarına ilişkin kararını MYK toplantısının ardından açıklayacağını duyurmuştu.



Özel'in MYK toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklaması şu şekilde:



"Pandemide seyircisiz yapılmış 2020 yılının kurultayının sonuçları ile partiyi yönetmeye kalkan bir Saray aklıyla karşı karşıyayız. Bu noktada beklenen elbette bu görevin kabul edilmeyip, partiyi birlik ve beraberlik halinde derhal kurultaya götürmeye omuz vermekken, bir yandan da kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi.



Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları derhal kurultay yapılabileceğini söylüyorlar, hukuk dergilerinde yayınlar yapıyorlar ancak sadece Kılıçdaroğlu'nun hukukçusu Celal Çelik 'Kurultay yapılamaz' şeklinde konuşuyor ve partiyi yönetmeye kalkıyor.

Partimize sahip çıktığımız 24 Mayıs sabahında önde bir grup milletvekili arkada ise o partinin sokağından dahi geçemeyecek tiplerle partimize saldırmıştır.

Polis bizi baba ocağımızdan biber gazıyla çıkardı ve bugün geldiğimiz noktada da 106-107 milletvekilinin grup başkanlığında desteklediği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği süreçte grup toplantısı yapabilmek için gereken 46 milletvekili sayısını bulamayacaklarının açıkça belli olmasına rağmen, grup toplantısının Meclis tüzüğüne göre açıkça grup başkanı tarafından ilan edileceği ifade edilse de bir grup toplantısı yapılma niyeti var.

Bu korsan toplantıya ilişkin şöyle bir üzüntüm var. Geçtiğimiz hafta topluca bir görüşme yaptık gazeteci arkadaşlarla.



İyi niyetle bu işi çözmek isteyen belediye başkanlarımız oldu, ben şunu önerdim arkadaşlar grup toplantısı yapmasınlar. Biz de yapmayalım onlar da yapmasın, bu işi sonra konuşalım dedim. Reddettiler. Ben Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programında olmak istediğimi söyledim ama yine de reddettiler.



"GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ"



Yarın grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte CHP'nin grup toplantısını yapacağız. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmak istiyorsa yol bellidir. Öncelikle kendisine binlerce imza ile yaptığımız kurultay başvurusunu kabul edecek, kurultay tarihi alacak. Kurultayda seçildiğinde bütün milletvekilleri kendisini ayakta karşılar zaten.



Ancak burada AKP yargısı yapılan son 4 kurultayı yok kabul etti diye, 2020 yılındaki genel başkanlık sıfatıyla, kaybettiğiniz kongreden sonra buradaki tüm üyeler TBMM Grup Başkanı olarak Özgür Özel'i seçmişken, partinin başına Özel'i seçmişlerken kalkıp Antalya'dan İstanbul'dan otobüslerle buraya adam getirip konuşma yapamazsınız.



Bunun olması mümkün değildir. Yapılması gereken derhal kurultay kararı almaktır. Partimizin yetkisini emanet ettiği ve seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine bırakmamız mümkün değildir.



Kılıçdaroğlu'na yakışan 24 Mayıs'tan sonra aynı hatayı tekrarlamamak, hiç olmazsa burada parti iradesine saygı göstermektir. Tüm arkadaşlarımızı yarın yapacağımız grup toplantısına davet ediyorum.





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