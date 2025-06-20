CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Ferdi Zeyrek için Hacı Bayram Velii Camii'nde hayır lokması dağıttı.

İBB soruşturmasında başsavcılığın, “etkin pişmanlıktan” yararlananların baskı ve tehdit altında olduğuna dair iddialara ilişkin soruşturma başlatacağını açıklamasıyla ilgili Özel, “Hemen benden başlasın. Soruşturmayı başlatsın. Hiç korkmadan başlat” dedi.

Özel şöyle devam etti:

-Kadınların çocuklarıyla tehdit edildiğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun, resen soruşturmayı benden başlatsın.

-Hiç elini korkak alıştırma, soruşturmayı başlat. İtirafçı olmaya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde, bu soruşturmanın muhatabı ve cezalandırılanın da sen olacağını bil. Allah katında en büyük günahlardan biridir.

-Cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım. Allah katında birisini birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğüyle tehdit etmek günahların en büyüğü, Ekrem Bey’in.

BABACAN SORUSUNA YANIT

Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Bizim CHP ile aynı masada oturmamızın, CHP listesinden seçimlere girmemizin olumsuz etkisi büyük oldu. Yan yana gelince normal şartlarda bize gelmesi gereken oylar gelmedi. Dolayısıyla artık biz önümüzdeki seçimlere 2023'ten ders alarak gidiyoruz" sözlerine şu yanıtı verdi:

-2023 seçimlerinden öncesinde, sırasında olanlardan hepimizin alacağı çok ders var.

-Bu konuda Sayın Babacan’ın değerlendirmelerini doğru zamanda, çünkü bir seçimden hemen önce diyelim, hemen sonra değil, duygusallıktan arınmış biçimde, doğru ve sağlıklı siyasi bir analiz olarak görüyorum.

-Zaten kendisinin tüm düşüncelerine bu anlamda hep saygı duymuşumdur.

“AVUKATSIZ YARGILAMA OLMAZ”

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına şu tepkiyi gösterdi:

-En kutsal mesleklerden biri avukatlıktır. Bir hâkim var, karar verecek; bir savcı var, savda bulunacak.

-Hâkimsiz, savcısız yargılama yapılamayacağı gibi, avukatsız da yargılama olamaz.

-Dün bir avukat tutuklandı, savunma tutuklandı. Hiçbir şeyi tanımadan, Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olan bir konu.

-Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı, Adalet Bakanı’nı tanımamaktır.