YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Kars programı kapsamında canlı hayvan pazarında besicilerle bir araya gelen Özel, üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Özel, besiciler arasındaki hayvan pazarlığına katıldı, yürüteceği projelerle ilgili üreticilere bilgi verdi.

Burada konuşan Özel, Kars'ta hayvancılığın çok önemli olduğunu belirterek, iktidar olduktan sonra 3 ay içinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların borçlarının faizlerini sileceğini, bir kereye mahsus anaparayı böleceğini söyledi.

Hayvan ithalatına tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"Buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek ve sizleri güçlendirmek lazım. Biz de inşallah bu sorunları Yeni Partinin programında olduğu şekilde seçim zamanında büyük bir kampanya olarak tartışmaya açacağız. İnşallah rekabet hayvancılığın sorunlarını çözmek üzerinden yürüsün, inşallah rekabet çiftçinin sorunlarını çözmek üzerinden yürüsün. Suni kavgalar, tartışmalar çıkartıyorlar. İktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun. Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, falan biz de çok üzüldük, kızdık. O işleri arkada bırakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Biz, bu işleri nasıl çözeceğiz, onu konuşuyoruz."

Özel, bir besicinin "Çerçeve yasayı destekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Çerçeve yasada 'Evet' oyu kullandım, bütün parti yönetimi 'Evet' oyu kullandı, endişesi olan arkadaşlar kendi tercihlerine göre oy kullandılar. Ben buraya hayvancılığın sorunu çözülsün diye geldim. Bu yasayı biz her yerde konuşuyoruz, ben burada hayvancılığın sorununu konuşuyorum." yanıtını verdi.