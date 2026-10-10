SÖZCÜ internet editörü arkadaşımız Mustafa Balcı, fon soruşturması kapsamında AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile soruşturmada adı geçen Osman Arıkan Nacar'ın Bodrum'da aynı konserde bulunduğunu iddia eden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yapıldığı iddiasıyla gazeteciler hakkında işlem başlattı. Arkadaşımız Mustafa Balcı ve Gazeteci Şaban Sevinç 8 Ekim'de gözaltına alındı.

İki gazeteci de 9 Ekim'de savcılık ifadelerinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili iddialar nedeniyle de ifade veren İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, sonra haklarında ev hapsi kararı verildi.

Ankara Garı Katliamı anmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizi ve tutuklanan gazeteciler hakkında konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını değerlendiren Özel, "Arkadaşlar, iktidarın fon krizi konusunda kimyası bozulmuştur ve bu konuda onları kimin rahatsız ettiği ortadadır. Dönüp dönüp YENİ Parti'yi hem kendisi hem de partisinin sözcüsü sürekli ifade ediyorsa fon krizi meselesinde önlerindeki tehdidin, onları rahatsız eden ve mağdurların ve tüm kamunun hakkını savunanın YENİ Parti olduğunu teyit ediyor demektir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere yönelik işlemleri de eleştiren Özel, "En üst düzeyde hukuki mücadele diye bir parti sözcüsü nasıl söyler, ardından nasıl gazetecilere operasyon gelir? Bu, elde bulundurulan kamu gücünün nasıl kötüye kullanıldığını gösteriyor" diye konuştu.

"ÖMER ÇELİK'İN BODRUM'DA TATİL YAPTIĞINI BİZ SÖYLEDİK"

Mustafa Balcı'nın yalnızca bir konser fotoğrafını paylaştığını vurgulayan Özel Özel, "O Ömer Çelik'i dün izlemişsinizdir, takip ettiniz. Gördüğünüz paniği, vücut dilini, gerginliği, suçluların telaşını... Çok açık bir şey söylediler. Dediler ki 'Biz bundan sonra hukuken ve siyaseten en üst mücadele ve alarm pozisyonundayız.' O bunu dedikten sonra iki gazeteci tutuklandı, iki gazeteciye önce adli kontrol uygulandı. Türkiye uykudayken ışık hızıyla bu karara itiraz ettiler ve ev hapsine çevrildiler. Dört gazeteci özgürlüklerinden men edildi. Bu fon krizinde çok büyük bir meblağı zimmetine geçirdiği öne sürülen ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın on katı, toplam 3 bin 333 daire parasını fon döneminde kazanan, sözde kazanan insanları mağdur eden birisiyle Ömer Çelik'in Bodrum'da tatil yaptığını söyledik. Uçakla birlikte gittiler, birlikte döndüler dedik. Arkadaşımız da bu tatilden bir konser fotoğrafını paylaştı" dedi.