CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından açıklama yaptı.

Bayramı Manisa'da karşılayan Özel, konuşmasında hem bayram mesajı verdi hem de dış politika, ekonomi ve adalet başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Özel, açıklamasının başında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i andı. Geçen bayramda birlikte bayramlaştıklarını hatırlatan Özel, Zeyrek’i kaybetmenin acısını bir kez daha dile getirdi. Manisa halkının o süreçte gösterdiği dayanışmaya teşekkür eden Özel, kentin birlik ve beraberliğinin tüm Türkiye tarafından görüldüğünü söyledi.

Özel, konuşmasında ekonomik krize dikkat çekti. Bayramların artık bayram tadında yaşanamadığını söyleyen Özel, emeklilerin, asgari ücretlilerin, çiftçilerin ve gençlerin ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Vergi yükünün büyük bölümünü dar ve orta gelirli vatandaşların taşıdığını söyleyen Özel, daha adil bir bölüşüm istediklerini kaydetti. Türkiye’nin güçlü ve zengin bir ülke olduğunu belirten Özel, sorunların kaynağının kaynak yetersizliği değil, adaletsiz paylaşım olduğunu savundu.

Özel, konuşmasının sonunda cezaevlerinde haksız yere tutuklu bulunduğunu söylediği kişiler için de mesaj verdi. Adalet bekleyen herkes için yargının hızla işlemesi gerektiğini belirten Özel, ülkede gözyaşı yerine kardeşliğin hâkim olmasını istediklerini söyledi.

Tüm yurttaşların bayramını kutlayan Özel, Manisa’dan Türkiye’ye selam gönderdi.

ARINÇ VE GÜRLEK SORULARINA YANIT

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel’e, Bülent Arınç ile yaptığı görüşme ve Akın Gürlek’le ilgili açıklamaları soruldu. Özel, Arınç görüşmesinin iki Manisalının sohbetinden ibaret olduğunu söyledi.

Özel “İki Manisalının bir araya gelip sohbet ettiği bir yerin, bir sohbetin kimseye bir zararı olmaz.” dedi.

Arınç’ın daha önce de kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, son görüşmenin de bir Ramazan ziyareti olduğunu ifade etti.

Akın Gürlek’le ilgili iddialar konusunda ise geri adım atmadı. Açıklamalarının arkasında olduklarını söyleyen Özel, konuya ilişkin daha önce kamuoyuna bazı numaraların da açıklandığını belirtti.

Özel şunları kaydetti:



Yılın tüm günleri siyasi polemikler için müsait günler. Karşılıklı davalar açıldı. Biz iddialarımızın arkasındayız. Daha sonra da bu iddiaları destekleyen ID numaraları ilan edildi. Bunlar yoktur, alınmamıştır diyen yok ama işte kendini kendince savunma refleksinde olan ama kimseye inandıramayan, adaletin şah damarını kesmiş, çok mağdur yaratmış ve çok hakka girmiş bir insanla karşı karşıyayız.

Şimdi bu bayram mübarek günde bundan ötesini söylemeyeyim. Allah onu ıslah etsin. Günahkarları affetsin. Arkadaşlarımıza da Allah sabır versin. En kısa sürede de ailelerine kavuşmayı nasip etsin.