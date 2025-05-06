CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde kendisine düzenlenen yumruklu saldırının mesaj içerdiğinin altını çizerek, "Bize susun, mücadele etmeyin, sinin kenara çekilin diyorlar. Mesajı aldık, hayır diyoruz. Pazar günü o mesajı aldık, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Sokaklardan çekilin diyorlar, sokaklarda olacağız. Meydanlardan çekilin diyorlar meydanlarda olacağız. O mesajı aldık. Kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum. Hodri meydan." dedi.

Genel Başkanımız Özgür Özel, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için ölümlerinin 53’üncü yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen anma törenine katıldı.

Özel, "Geçmiş süreçlerden ders almayanlar aynı yanlışları tekrar eder dururlar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı adil bir yargılama yapılmadığını, kanun önünde, mahkeme önünde hiçbir suç işlemediklerinin ispatlandığını, onların bir idealin, bir mücadelenin 3 fidanı olduklarını şimdi herkes kabul ediyor. O günlerde yerleşik düzen onları suçlu ilan edip şeytanlaştırıp bu süreçte onlar hakkında algı operasyonları yürütüp, siyaset kurumunun bir kısmı aradığı düşmanı, kendince tırnak içinde 'şeytanı, teröristi' onlarda cisimleştirmişti. Bunun üzerine kendilerine bir yer ve alan tarif ediyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Bugün o tutumu savunabilen kimse kalmadı. Onların idamına el kaldıranların torunları bugün utanç içinde, o günkü kararı taşıyabilen kimse kalmadı. Bugün burada Deniz Gezmiş'in arkadaşı, ailesi, dostları var. Onlar idam edildiğinde buradaki topluluğun yüzde 80'i yoktu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından bize kalan en önemli mücadelelerden bir tanesi Filistin meselesindeki kararlı duruşlarıdır.

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

-Zaman zaman Filistin meselesinden siyaseten nemalanların bugün sırf Trump "Gazze güzelmiş, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım. Gazzelileri de başka ülkelere yollayacağım. Düpedüz soykırımın üstüne kalanlara da techir uygulayacağım" diyor. Bugün bunu söyleyene meydan okuma, en sert cevabı verme günüyken yine bir telefon görüşmesinde satır arasında mahcup ve sadece Filistin konusu.... En sert tepki gösterildi diyemiyorlar.

-Trump Türkiye'ye şunu söylüyor: Erdoğan'ın bir Filistin meselesi yok Erdoğan'ın bir iktidar meselesi var. Erdoğan'a şunu hatırlatıyor. O zaman Rahip Brunson'ı vermem demiştin, seni tehdit edip almıştım. İstediklerimi yine yaptıracağım, istediğim zaman seni tehdit edebilirim diyor.

-Filistin meselesi bize Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından mirastır. Ezilen halkların mücadelesi antiemperyalist mücadelesinin vücut bulmuş bir meseledir.

-Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz. "Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği" diyerek sehpayı tekmelemişti. Bugün Türk ve Kürt halkının kardeşliğini ve bundan sonra da barışı savunmaya, Türk ve Kürt annelerinin bir daha gözyaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceğiz.

-Bu konuda tam bir demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Kendileri işlerine geldiğinde Kürt meselesi yoktur diyenler, işlerine geldiklerine Kürt siyasetçileri hedef gösterenler kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için bize mesaj yolluyorlar.

"PAZAR GÜNÜ O MESAJI ALDIK, MEYDAN OKUYORUM"

-Bize susun, mücadele etmeyin, sinin kenara çekilin diyorlar. Mesajı aldık, hayır diyoruz. Pazar günü o mesajı aldık, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Sokaklardan çekilin diyorlar, sokaklarda olacağız. Meydanlardan çekilin diyorlar meydanlarda olacağız. O mesajı aldık. Kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum. Hodri meydan.