CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV’deki Para Politika programında Özlem Gürses’in sorularını yanıtladı. Gündemdeki pek çok konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel, Aday Ofisi’ndeki Atatürk fotoğrafıyla ilgili tartışmalara da değindi. Özel “Tehdit alıyor musunuz” sorusuna da “En büyük tehdit gelecek seçimi kaybetme tehdidi” yanıtını verdi. Özel’in açıklamaları özetle şöyle:

HER ŞEYİ DENİYORLAR

En büyük tehdit, gelecek seçimi kaybetme tehdidi. Sen gelecek seçimi kazanmak için her şeyi yap, kendini de kurtarırsın, evladını da kurtarırsın, ülkeyi de kurtarırsın. Gelecek seçimi kaybedersen daha kurtaracak bir şey kalmıyor. O yüzden hep birlikte birbirimize inanmak, güvenmek, dayanışmayı artırmak, meydanları kalabalıklaştırmak, doğru işleri yapmak durumundayız. Biz adım adım iktidara yürüyoruz. Buna engel olmak için her şey deniyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Atatürk’ün resmini indirecek kimse yok, Özgür Özel’in Atatürkçüğünden şüphe edecek kimse yok. Atatürk’ün kurduğu partiyi iktidar dışında da bir gayemiz yok. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Herkes aklını başına toplayacak. Saflar şöyle ayrışacak.

İktidara yürüyenler ve yürürken çelme çakanlar. Çelme çakanları geride bırakacağım. Herkese de şunu diyorum. Suni gündemlerle meşgul olmayın. Lüzumsuz tartışmalara boğulmayın. Bizim bu partiyi iktidar yapmaktan başka şansımız yok. Türkiye’nin son şansı.

ATATÜRK ÇİZGİSİ

CHP’li diye çıkan birtakım arkadaşlar bize Atatürkçülük öğretiyorlar. CHP’nin içini karıştırıp, CHP’de kargaşa çıkartıp iktidarın ekmeğini yağlamak isteyen bir kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam, dönmüş bize Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor. ‘Atatürk’ün tablosunu indirdin mi?’ diye yandaş kanaldan maaş alıp oradan provokasyon yapan arkadaşlara sorarım: Bu partinin hangi başarısına ne katkı sağladın sen diye, partiyi karıştırmak dışında?”

"NE İŞİMİZ VAR İMRALI’DA"

Özgür Özel SÖZCÜ TV yayınında “Türkiye’yi kurtarmak için girdik komisyona. Bu komisyon fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi. Özel şöyle devam etti: “TÜRKİYE'yi kurtarmak için komisyona girdik. Bu, haşa anayasa komisyonu değil. Kanun yapmayacak, yöntem önerecek. Zaten oradan bir demokratikleşme çıkmazsa biz çıkarız. Bizim ne işimiz var İmralı'ya heyet yollamakla. Bu işlerin Meclis'te konuşulabileceğini düşünüyoruz. Komisyona bu yüzden giriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İmralı’ya heyet yollamaz. Yani böyle bir niyetimiz olmaz. (Çağrılar var, haberler uçuşuyor) Efendim biz komisyona bu yüzden giriyoruz. Biz bu işlerin konuşulabileceği tek yerin Meclis olduğunu düşünüyoruz. Bizim ne işimiz var adaya heyet yollamakla bilmem ne? Meclis en üst mercidir.

CHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ

CHP, Meclis’te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyon için üyelerini şöyle belirledi:

-Ankara Murat Emir

- Ankara Okan Konuralp

- Bursa N. Altaca Kayışoğlu

- Diyarbakır Sezgin Tanrıkulu

- İstanbul Türkan Elçi

- İstanbul Turan Taşkın Özer

- İstanbul Oğuz Kaan Salıcı

- İzmir Murat Bakan

- İzmir Gökçe Gökçen

- İzmir Mehmet Salih Uzun