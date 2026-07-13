Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından CHP'liler ve vatandaşlar, Ankara'da destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Kuğulu Park'ta başlayan yürüyüş, Çankaya Belediyesi önünde devam eden adalet nöbetiyle birleşti.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Aliye Timisi Ersever, Cemal Enginyurt, Ulaş Karasu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin katıldı.

Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Hüseyin Can Güner hakkında yürütülen soruşturmayı eleştirerek, operasyonun hukuki değil siyasi saiklerle gerçekleştirildiğini savundu. Güner'in uzun yıllardır CHP teşkilatlarında görev yaptığını belirten Özel, "18 yaşını doldurduğu günden beri partili olan partimizin evladına sahip çıkmaya geldik." dedi.

“SİPARİŞ BİR OPERASYON YAPILIYOR”

Sorguda rüşvet iddialarına dair bir soru sorulmamış olması da hatırlatılan CHP lideri Özel, “Yok evet rüşvet ya da bir suç örgütü sorusu sorulmadı. Takip ediyoruz” diye konuştu. Özel, operasyonun Ankara’daki atamalar sonrası yapılmasını zamanlama olarak nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise “Biraz önce de söyledim, yıllardır sipariş edilen bir operasyonu Ankara’da hukuka bağlılığını kaybetmemiş başsavcının, savcı vekillerinin, savcıların yapmadığı operasyonu yeni atamalardan sonra sipariş edilen bu operasyon yapılıyor. Ümit ediyoruz bunun sonu korkulan noktaya varmaz” dedi.

Basın açıklamasının ardından Kuğulu Park'tan belediye binasına yürüyen katılımcılar, "Hüseyin Başkan yalnız değildir" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı.

Öte yandan, Hüseyin Can Güner hakkındaki soruşturma yargı sürecinde devam ediyor. İddialara ilişkin nihai değerlendirme, adli sürecin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.