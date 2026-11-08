YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık Ön Seçimi kapsamında Ankara İl Başkanlığı’nda oyunu kullandı. Türkiye genelinde 900’e yakın ilçede ve 3 bin merkezde eş zamanlı olarak üyelerin sandık başına gittiği seçimde konuşan Özel, doğrudan demokrasi modeline ve saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işleminin ardından partililere ve basın mensuplarına seslenen Özel, ilçe ve il başkanlıklarının ardından genel başkanın da üyelerin doğrudan oylarıyla belirlendiği bir süreci işlettiklerini ifade etti.

"DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ TANIMLADIK"

Partinin kuruluş sürecine değinen ve delege sistemini geride bıraktıklarını aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz kurulduğunda talimatını Anadolu’da ve Trakya’da milletimiz verdi. 'YENİ Parti’de ne yeni olacak?' dediler. Biz YENİ Parti’deki en önemli yeniliği doğrudan demokrasi olarak tanımladık. Sözün, kararın, yetkinin üyede olacağı bir parti kuracağız dedik. Delege sistemi yetkinin bin 300 kişinin elinde kalmasını sağlıyordu. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 900’e yakın ilçede 3 bin merkezde oy kullanılıyor. İlçe başkanlarından başlayıp il başkanlığı ile devam eden, şimdi de Genel Başkan’ın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Demek ki olunca oluyormuş; demek ki isteyince, inanınca, mücadele edince oluyormuş."

"250 BİN KİŞİLİK SEÇİM KAMPANYASI ORDUSUYLA SAHAYA İNİYORUZ"

Ön seçimin ardından mahalle, ilçe ve il meclislerinin faaliyete geçeceğini duyuran Özel, seçim süreci için geniş bir saha ekibi oluşturduklarını belirtti:

"İlk başlangıçta 250 bin kişilik bir seçim kampanyası ordusuyla başlıyoruz. Bu orduya hem YENİ Partililer hem de henüz üye olmamış ya da olamayacak durumda olan yurttaşlarımız katılabilir. Mahallelerde bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi konuşup o mahalleye hep birlikte anlatacağız. Kapısı çalınmadık seçmen kalmayacak. Evine gidilmedik seçmen kalmayacak. Ziyaret edilmedik seçmen kalmayacak. Türkiye’yi seçimlerden sonra nasıl yöneteceğimizi kapı kapı anlatacağız."

"GÖZ HİZASINDA SİYASET YAPIYORUZ"

Konuşmasında siyasetteki yürüyüşlerine ve gelecek hedeflerine de değinen Özel, resmi kongrenin gelecek hafta sonu Ankara’da yapılacağını hatırlatarak şunları kaydetti: