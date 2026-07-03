CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine getirilmesiyle birlikte siyaset kulislerinde yeni parti iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu tartışmalar sürerken, Asal Araştırma'nın gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklaması dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmada katılımcılara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kurması halinde genel seçimde hangi partiye oy verecekleri soruldu.

ÖZEL'İN KURACAĞI PARTİNİN ALACAĞI OY

2 bin kişinin katıldığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 31,8'i tercihini AKP'den yana kullanacağını belirtti. Özgür Özel'in kuracağı varsayılan parti ise yüzde 21,4'lük oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Anket sonuçlarına göre mevcut CHP'ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 10,9 olarak ölçüldü.

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: yüzde 9,1

MHP: yüzde 8,2

İYİ Parti: yüzde 5

Anahtar Parti: yüzde 3,1

Zafer Partisi: yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,8

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1,5

Diğer partiler: yüzde 3,2

Araştırma şirketi, açıklanan sonuçların kararsız seçmenler ile "oy kullanmayacağım", "fikrim yok" ve "cevap vermek istemiyorum" diyen katılımcıların tercihleri oransal olarak dağıtıldıktan sonra elde edildiğini ifade etti.