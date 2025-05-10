CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 12.00'de gerçekleştirecekleri "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için Van'a geldi. Özel, "Van'dan önemli Türkiye'ye önemli mesajlarımız olacak" dedi.

Van Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan CHP lideri, "Güneşli havasıyla, sıcak karşılamasıyla Van bugün bize hoş geldiniz diyor. Bugün CHP açısından da Türkiye açısından da çok önemli bir gün." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Hem bundan sonraki süreç için hem içinde bulunduğumuz ve mücadele ettiğimiz darbe süreci için Van'dan önemli mesajlar vereceğiz. Bundan sonrası Van için, Türkiye için, Türkiye'nin barışı için güzel olacak. Bunun olabilmesi için yüreğimizin bir kısmını İstanbul Silivri'de bırakıp geldik. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bunun için önemli adımların atılmasını bekliyoruz.

Van'dan Türkiye'ye önemli mesajlarımız olacak. Herkesi mitingimize bekliyoruz.

"Silah bırakmaya yönelik bazı açıklamalar geldi, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Özel, "Bunları söylemek için en uygun yer Van miting meydanı" dedi.