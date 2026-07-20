CHP lideri Özgür Özel’in yeni parti için adım atacağı iddia edilirken, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise il başkanlarını görevden almaya devam edeceği belirtiliyor.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Özel salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanları ile bir araya gelecek.

Çarşamba günü eski Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştireceği belirtilen Özel’in, aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşeceği öne sürüldü.

Özel’in kuracağı partinin isminin “Yeni Parti” olacağı ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı’na verilmesinin beklendiği iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hafta başında iktidar cephesinin tanımıyla “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği MYK toplantısında bazı il başkanlarına yönelik görevden alma kararı alınabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, temmuz ayı sonunda Ankara’da il başkanları toplantısı da gerçekleştireceği ve Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılmayan il başkanlarını görevden alacağı öne sürüldü.