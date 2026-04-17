CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona’da, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak’ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik’in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya’nın Barselona kentine gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, yarın katılımcılara hitap edecek.