Bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevi çıkışı ve Büyükçekmece'deki mitingde anket sonuçlarını açıkladı.
Özgür Özel'in partisinin 1977’deki yüzde 41,5’lik oy oranına en yakın durumda olduğunu ifade ettiği anketin ayrıntıları ortaya çıktı.
Sözcü TV'nin ulaştığı Özel'in masasındaki son ankete göre, CHP kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40,4 oy oranıyla iktidar partisi konumunda yer aldı.
Ankette AKP ise 'kararsızlar'dan önce yüzde 29'u geçemezken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 34,6'da kaldı.
Ankette iki parti dışında yüzde 7'lik seçim barajını geçen olmadığı görüldü.
Buna göre DEM Parti yüzde 6,8; MHP yüzde 5,9, Zafer Partisi 2,9; YRP 2,3; İYİ Parti 2,1; AP 2,0 oy aldı.
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE:
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA:
Özgür Özel, mitingde şunları söyledi:
"Adını koyalım... Bugün, çıkan anketlerde, kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30’un altında. Cumhuriyet Halk Partisi ise kararsızlar dağıtılmadan 4–4,5 puan önde; dağıtılınca 6–7 puan ileride.
Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde, 1977’deki yüzde 41,5’lik oy oranına en yakın durumda: Yüzde 40’ın üstünde.
Şimdi Erdoğan’a sesleniyorum: Benim adayım belli; sandığı istiyoruz... Oyumuz belli; Oyun belli.
2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29’la orada oturtmam!
Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa, hodri meydan: getir sandığı!"