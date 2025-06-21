CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na dair düzenlenen yeni MASAK raporunda oğlu Selim İmamoğlu'nun yurt dışına para aktardığı iddialarına sert yanıt verdi. Özel söz konusu paraların kaynağının Dilek ve Hasan İmamoğlu'nun olduğunu ve belgelerin de mevcut olduğunu söyledi.

Özel Manisa'da yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiler, yarın da girecekler. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum, gönüllerine göre okullara girmelerini temenni ediyoruz. Ferdi'nin kızı Nehir, 'Şimdi beni sınava kim götürecek?' demişti, ben de 'Tabii ki ben götüreceğim' demiştim. Bugün sınava birlikte gittik, bugün de ben bıraktım. Kolay bir şey değil onun için de. Elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor, yarın da sınavda birlikte olacağız. Mimar olmak istiyor, babasının bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Çok da yetenekli bir kız. Ümit ederim arzu ettiği bölüme yerleşir. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

MİTİNGLER DEVAM EDECEK Mİ?

Üniversite sınavından dolayı mitingler yapmadık, yarın sınav bitiminde Tekirdağ'a hareket edeceğiz. Yaz boyunca da mitinglere devam edeceğiz. Eylem sonuç alana kadar devam eder. Mitingleri çoğaltmayı ve yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz.

"İNSANLARI AİLELERİYLE TEHDİT EDİYORLAR"

Dün Fatih Keleş'in 26 yaşındaki oğlunu ve yeğenini tutukladılar. Fatih Keleş, Kandıra Cezaevi'ne götürüldü. Kişileri ailesiyle tehdit ettiler. Bu olacak şey değil. Fatih Keleş'i daha önce ailesiyle tehdit ettiler. Babasını oğluyla tehdit edip oğlunu tutuklamak olacak şey değil. Fatih Keleş'e konuş 'Evine git' diyorlar. Dün Ankara'da cami avlusunda söyledim. Bu hukuken, vicdanen, dinen olmaz. Dinen en büyük suç.

"OLMAYACAK İŞLERE KALKIŞIYORLAR"

Annenin, evladın hesabını sana sormayacaklar mı? Medya AŞ'nin iki genel müdürünü aylarca iftiracılığa zorladılar. Pınar ve Elif Hanım ilk günler yerlerde yattılar. Bu zulüm, bu işkence. Bu insanların küçük çocukları var. Olmayacak işlere kalkışıyorlar. Ahlaken o kadar üstünüz ki bize bir şey olmaz. Biz bu cenderenin içinden çıkarız. Bu zulüm millet tarafından takdir görmez ceza görür. Bu zulmü yapanlar bizim yüzümüze bakamayacaklar.

SELİM İMAMOĞLU İDDİALARINA SERT ÇIKTI

Bu millet, Allahu Teala sizi cezalandıracak. Büyük bir rezalet yaşanıyor. Hasan İmamoğlu'nun evinin yanında, Hasan Amca'nın bahçesi gibi düşündükleri yerde bir kör kuyu bulmuşlar. Dünden beri o kuyuyu arıyorlar, kuyudan para bulacaklar diye.

Hasan Amca'yı üzülme diye aradım. 'Ben burayı belediyeyi terk edeli kaç yıl oldu, kuyu olduğunu bilmem' dedi. İyice akıllarını oynattılar, vicdanları o kuyuya düşmüş, moralleri o kuyunun dibinde. Bunlar illa bir şey bulacağız diye belediyenin arazisinde bir şeyler arıyorlar. Perişan oluyorlar.

AKP ikinci kez Ergenekon ve Balyoz'da bu ülkenin namuslu komutan ve siyasilerin iftira attılar rezil oldular, aynı durum ve panikteler. O gün FETÖ'cüler ne yapıyorsa bugün de bu arkadaşlar aynılarını yapıyorlar.

Mehmet Pehlivan bana 'MASAK raporu tam bir bomba, akılalmaz durumla karşı karşıyayız' demişti. Apar topar Mehmet bunları anlatmasın diye içeri aldılar.

Neymiş Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu rüşvet parası aktarmış yurt dışına. Selim yurt dışında bir şirkete ortak olmak istiyor, babası aylarca itiraz ediyor, tartışıyorlar.

Selim'in aktardı dedikleri para 3.5 kat abartılı yazılmış. İkincisi de bu paranın iki yerden geliyor diyor, biri Ekrem Başkan'ın eşi Dilek Hanım'ın bozdurduğu bir şeylerin parası ispatı var. Öbürünü de dedesini ikna etmiş almış.

Şirket orada duruyor. Para aktarılarken birçok yerden belge alınıyor, bütün belgeler elde mevcut. Bu kadar insanların haysiyetiyle oynanır mı?