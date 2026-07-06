CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "casusluk", "diploma" ve "İBB" takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

Burada, sandalye üzerinde bir açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun aynı gün üç davada yargılanmasına tepki göstererek, ''Burada yapılan gürültüye getirmek, değersizleştirmek, önemsizleştirmek ve aslında çoktan verilmiş kararın buradaki yargılamada kendini savunanın sözünün hiçbir değerinin olmadığını, eşzamanlı olarak bir kişiyi 3 yerde birden yargılamanın aslında bütün gücün, talimatın bir yerde geldiğinin ve buradan hepimize söylenen şey şu; 'Hiç boşuna uğraşmayın, biz kararı çoktan verdik. Bundan sonrası bizim bileceğimiz iştir' demektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanmaya çalışıldığını vurgulayan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız, gerçekleri teker teker yüzünüze okuyacağız, attığınız bütün yalanların altında kalacaksınız. Aynı gün bir kişiyi hem yolsuzlukla, hırsızlıkla, rüşvetle, casuslukla ve diploma sahteciliği ile suçluyorsanız buradan çıkacak bir tek sonuç var; siz bu karşınızdaki kişiden çok korkuyorsunuz" diye konuştu.

'KİMİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞININ ÖNEMİ YOK AMA...'

Özel, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Adayın kim olduğundan, genel başkanı kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin geçtiğinden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum; Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan bile uludur; çünkü yolun sonu iktidardır. Kimin cumhurbaşkanı olacağının bir önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkanın ve Mansur Başkanın desteklediği ya içinizden biri ya da bambaşka biri ama bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek."

'İMAMOĞLU BİRİNCİ CELSEDE SAVUNMA YAPMAYACAK'

İmamoğlu'nun yargılandığı davaların 'haysiyet cellatlığı' olduğunu söyleyen Özel, "YSK bir tek şey için diploma istiyor. O da cumhurbaşkanı adaylığı. Diploma davası Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal ettirme davasıdır. Casusluk davası Erdoğan'ın "her lekeyi sürdüm tutmadı. bir de casus diyelim" deme davasıdır. İBB Davası benim rakibim benim gösterdiğim adayları üst üste üç sefer yendi, Büyük konuştum. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanan Türkiye'yi kazanır dedim. İstanbul'u kazananın karşımda aday olamaması lazım, ona ceza vermem gerekir davasıdır" ifadelerini kullandı.

Özel, İmamoğlu'nun İBB Davasının ilk celsesinde savunma yapmayacağını ise şöyle duyurdu:

"İddianameye konulanların kanıtı yok. Kanıt diye sunulan itirafçıların hepsi helallik istiyor. Bunların hepsinin cevabının verileceği gün bugündür, yarındır. Şimdi Ekrem Başkana "sen savunma yapma, 9'una kadar bütün savunmalar bitecek, biz gideceğiz, ağustosta geleceğiz." Ekrem Başkan bu zorlamayla birinci celsede savunma yapmayacak. Ancak Ağustossa ağustos, nereye kaçarsanız kaçın, o ikinci celse açıldığında çatır çatır savunma yapacak, gerçekler açığa çıkacak."