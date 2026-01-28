19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 23. buluşmasını yargılanan belediye başkanlarına destek olmak için Silivri'de yapıyor.

Kürsüde ilk olarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu konuştu.

Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

-Bugün kimse adaletten söz edemez. Mahkemenin canlı ayınlanmasıyal ilgili çağrımızı yinelemek istiyorum.

-İrade yönetimdir. Her şey TBMM'nin elindedir. Tutuksuz yargılamanın hayata geçirilmesi bir zorunluluktur.

-Hukuku siyasetin gölgesinden kurtarmak tüm duruşmaların canlı yayınlanması artık bir zorunluluktur.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmaya başladı.

Özel, şunları söyledi:

-Bugün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kapsamında iftiralarına muhattap olan aileler burada. Bu vakitten sonra bu mahkeme için tutuksuz yargılama şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tutuksuz yargılama şarttır.

-Tüm arkadaşlarımız için iddianamenin hazırlanması ve tutuksuz yargılama şarttır. 700 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş evinde yatıyor. Ceza alsa yatarı kalmayacak arkadaşlarımız Silivri'de yatıyor.

-Bazı arkadaşlarımız hiçbir suçluyu kötülemek istemem suç makineleriyle birlikte 40 kişilik koğuşlarda yatıyorlar. Psikilojisi bozuk her an her şeyi yapabilecek kişilerle aynı koğuta kalmak zorunda kalıyor.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonda kullanılan arşiv görüntüsüne tepki gösteren Özel, TRT Haber mikrofonunu eline aldı. "Elimizde görüntü yoktu, aradık 'Nasıl yaparsınız?' dedik. 'Onlar stok görüntü' dediler. Utanmıyor musunuz dedik?" ifadelerini kullandı.

"Yalandan iftiradan bıkmış usanmış durumdayız" diyen Özel, "Burada yılan yok karşınızda, yılanlar belli. Sabahın beşinde yılanın sokmayacağı saatte gelip milletin seçtiği belediye başkanının kapısına dayananlar belli. Hangisine söylediniz de gelmedi?" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI HELAL ETMEYECEĞİZ"

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin cezaevinde evlendiğini hatırlatan Özgür Özel, nikâh fotoğraflarının hâlâ verilmediğine dikkat çekti.

Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce ile birlikte açıklama yapan Özel, TRT Haber mikrofonunu eline alarak sert tepki gösterdi.

Özel, "Bir yıllık evli gel. Bak, bak, bakın onun gözünün içine. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Al. Ne diyorsun diye sor bakalım. Sor. Onun vergisinden yayın yapıyorsun sen. Bizim vergimizden yayın yapıyorsun. Kasadan mühür çıktı. Para çıktı yalanı attınız. O gün daha 5 aylık evliydi. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün, bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakamızda. Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.