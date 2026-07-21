CHP'de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel, son kez CHP Grup kürsüsüne geldi. Özel'in konuşmasında 'Yeni Parti'yi duyurması bekleniyordu.

Özel, toplantı salonuna gelirken, "Her son bir başlangıçtır" diyerek mesaj verdi.

Özel'in konuşması öncesinde de salona büyük bir coşku hakim olurken, "Özgür başkan, özgür gelecek' sloganları atıldı.

Özgür Özel'in CHP Grup kürsüsünden yaptığı son konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz var ve seçildikleri günden beri, seçildiğimiz günün ertesi sabahı ayrılıkları bir tarafa bıraktığımız, Kol kola girdiğimiz o günden bugüne yüzünü birlikte millete dönen partisine ve birbirine hiç sırtını dönmemiş.



Bu partinin her bir tanesi mücadelenin en derinlerinden gelen bu partinin kıymetli evlatları, 74 il başkanım burada seçilmiş il başkanlarım burada. Hoş geldiniz. Bugün bu kürsüden çok farklı, çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız.

NATO TUTUKLAMALARINA TEPKİ

Ancak bir yandan da unutmamamız gerekenler var. NATO toplantısı yaklaşırken yüzlerce gözaltı yapıldı. Toplantı geldi geçti ki, toplantı geçince bırakın demek ne haddimize. Bize toplantıdan önce yapılan bu önleyici tutuklamanın utancını hafifletmek olur.



Ancak 29 gündür onu tema gönüllüsü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin üyeleri, halk evleri üyeleri, ses çeşitli sendikaların üyelerini, hukukçular, çağdaş hukukçular, gazeteciler yüzün üzerinde arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz içeride haksız yere tutuklu bulunuyor. Buradan bu haksızlığa ve hukuksuzluğa en şiddetli itirazlarımızı bildiriyor. Kendilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

'BİR VEDANIN HÜZNÜNÜ TAŞIYARAK HUZURUNUZDAYIM'

Değerli arkadaşlarım, değerli konuklarımız bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.

Hep beraber, hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşuma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma.

Açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında Hep birlikte, hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihimizde çok önemli bir yer tuttuğundan, Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihimizde çok önemli bir yer tuttuğundan, unutulmayacağından hiçbirimizin şüphesi yok. Yıllar geçse de tarih sayfalarının her siyasi başarıyı, her hukuksuz saldırıyı, her acıyı, her sevinci yazacağını emri hak vaki olduktan sonra bile bizler bu dünyadan göçtüğümüzde bugünlerdeki tutumlarımızın bazı tutumların, bazı kumpasların ve Ve bazı onurlu duruşların evlatlarımıza, torunlarımıza miras kalacağını hepimiz görüyoruz.

Zaten bugün bu salonun atmosferinden de uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra darlanıp, daralıp çıktığımız sokakta karşılaştığımız herkesle kurduğumuz diyaloglardan da tüm il başkanlarımızın tüm ilçe başkanlarımızın illerinden, ilçelerinden beldelerinden, üyelerin mahallelerinden ailelerin akşam sohbetlerinden gelen her şeyin bu memlekette bir şeyler olduğunu, bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu ve bir milletin kendi önüne yeni bir rota koyduğunu gösteriyor. Bunun farkında olarak bugün buradayız Hep birlikte göz gözeyiz, gönül gönüleyiz. Size söz veriyorum.

'ASLA UNUTKAN OLMAYACAĞIZ'

Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarımızdan, bugüne kadar ki duruşlarımızda bugüne kadar ki yaptıklarımızdan birileri gelir geçer unutulur biter. Acaba bunun da üstünden yıllar geçer? Bu işler unutulur, yapanın yaptığı yanına kar kalır. Bir takım kişilerin, bir takım yapıların bugünlerdeki sorumluluklarının üstünden rüzgar alır sel alır diye kimse düşünmesin. Söz veriyorum, zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak. Dost olanı, dost olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız. Millet de anacak.

Değişmeyen aktörleri millete dayatan bir düzen var. Bizim bu düzene karşı ilk farkındalıklarımız, ilk itirazlarımızın birkaç farklı tarihi olabilir. Ama bu salonda olanlar, bu itirazı büyütenler, bu düzenin çarkına çomak sokanlar 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim yenilgilerini hazmedemeyen, kabul edemeyen Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet ile meselesi olanların bu cumhuriyeti yönetmeye devam etmesine mani olamamanın bir mazeretini kendine kabul ettiremeyenlerdir.

O günlerden sonra, 14 ve 28 Mayıs yenilgilerinden sonra bu AK Parti'nin kara düzeninin bir dönem daha devam edeceği görüldüğünde müesses nizamın kurgusuna karşı milli egemenliği hakim kılmak, eski nesil siyasete karşı yeni nesil siyaseti kurmak için yola kendiliğimizden hemen orada çıkmadık. Orada il başkanı ise il başkanı, milletvekili ise milletvekili, genel başkan yardımcısı ise genel başkan yardımcısı, bir duyguya sahip olanlar bu milletin duygusal kopuşunu görenler, başı önde yürüyen gençleri görenler öğretmen evine çıkmaktan vazgeçen Akşam ağızların bıçak açmadığını hatta 5 yıldır kanalı değişmemiş kumandanın açılış düğmesine basılmadığını görenler bu milletin karşısına çıkıp bir öz eleştiri yapmanın, bu milletin karşısına çıkıp yeni bir yol açmanın, yeni bir yola çıkmanın ama kaybetmeye alışmamanın, hiçbir şey olmamış gibi yapmamanız, yapılamayacağına olan inancın bunun en başta kendine, annesine, evladına, eşine, sevdiklerine karşı, yol arkadaşlarına karşı bunu yapmamanın izahı olmayacağını bilenler bir tutum takındılar.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER

Bunları hiç görmeyenler duymayanlar 'ya aslında bir tepki yok 3-5 güne geçer' diyenler ya da 'efendim televizyona çıktığında bir daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Bir daha genel başkan odayı olmayacağım. Demokratik bir yarışın önünü açacağım. Partide bir yenilenmenin, bir değişimin, Türkiye'nin önüne yeni bir muhalefet vizyonunu koymanın güvencesi ben olacağım' demek yerine 'Ben aday olmadım. Hiç Hiç olmadım. Gösterirlerse olurum, o gün gelince düşünürüm' diyenler. Onun için 'bir yerel seçimi geçireceğim, sonrasına bakacağım ama sonrasında da arkadaşlar ne derse o tarafına bakacağım' diyenlere karşı bu millet bir yerel seçime daha bizimle gitmeyecek. Bu millet eğer böyle davranırsak bir daha bize yüzünü dönmeyecek. Tarihin en düşük katılımı oranı olacak.

'ÖNEMLİ OLAN PARTİNİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR'

Doğru yere milletle örgütle birlikte gelen herkesi de o gün ilk yola çıkıldığında, ilk adım atıldığında birlikte olduklarımız kadar kıymetli gördüm. Kıymetli görmeye devam ediyorum. ilk karar veren olmak değil.

Gerekirse ilk baştaki hatadan dönmenin de bu kadar büyük bir erdem olduğunu görüyorum. Önemli olan samimiyettir. Önemli olan doğru yerde durmaktır. Önemli olan bencillik yerine, kendin için için bir şey istemek yerine gerekirse kendini feda etmek memleketin, partinin önünü açmaktır.

Yedi yıllık ilçe başkanıyla üçüncü kez tanışıp memnun olan yerine partinin on farklı ilinde çayı demleyen emekçinin adını bilen, torununun adını bilenler iktidara geldi. Ve o günden sonra şahitsiniz ki, aksini söyleyenle her mecrada yüzleşmeye hazırım ki. 'Efendim bizi ötekileştirdiler, itliler kalktılar'. Vallahi tersini gördüm. Tersini gördüm. Değişimcinin düğünün cenazesine gelmeyip, düğününü şereflendirmeyip aksine tutumda olana gidenleri de gördük. hep birlikte bu örgütü kucaklayıp bir kişiyi kenarda ötede bırakmayan defalarca 'Arkadaşlar bir salon varsa bu salonda Bir sorun varsa bu salonda tüm haklılardan, tüm haksızlar adına genel başkanınız olarak ben özür diliyorum' diyen, bundan sonra yeni bir sayfa iktidar hedeftir.

'PARTİNİN ADI DEĞİŞİR AMA BİZİ BÖLEMEZLER'

Bu partiyi bölemezler. Partinin adı değişir, partinin logosu değişir. Gün gelir devran değişir ayrı düşenler birleşir ama

Ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Hele öyle söyledim ya karpuz gibi yarıdan ikiye, altmışa gir otuza yetmiş. yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan düşünmeyen bir bütündür.

Ayrıntılar gelecek...