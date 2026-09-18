Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti’nin ismiyle ilgili tartışma sürüyor. Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat gönderdi.

‘ANAYASA HUKUKÇULARINDAN GÖRÜŞ ALDIK’

Gelişmelerle ilgili yeni açıklama Bursa’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'den geldi. Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından isim değişikliğinin değerlendirilmesine yönelik bir yazı gönderildiğini aktardı. Partinin kullandığı isim ve logonun Yenilik Partisi ile karışmayacağını savunan Özel, konuya ilişkin anayasa hukukçularından görüş aldıklarını ve hazırlanan değerlendirmelerde herhangi bir isim benzerliği bulunmadığının belirtildiğini ifade etti.

‘KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİKLE DEVAM EDERİZ’

Özel, Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara göre hareket edeceklerini belirterek, “Anayasa Mahkemesi görüşür, bizce iltibas var derlerse küçük bir değişiklikle devam ederiz” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİN KOYDUĞU İSMİ KİMSEYE DEĞİŞTİRTMEYİZ’

Ancak parti adının millet tarafından belirlendiğini savunan Özel, “Yeni Parti’nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz” dedi.

YENİLİK PARTİSİ’NDEN YENİ PARTİ’NİN İSMİNE İTİRAZ

Öztürk Yılmaz’ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’nin ismine karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, iki parti arasındaki isim benzerliğinin seçmenler açısından karışıklığa neden olabileceği savunuldu.

‘BENZER ANLAMLARDA KULLANILIYOR’

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık’ın imzasını taşıyan başvuruda, “Yeni”, “Yenilik” ve “Yenilikçi” ifadelerinin günlük dilde birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı belirtildi.

Başvuruda, bu benzerliğin iki siyasi partinin isimlerinin seçmenler tarafından karıştırılmasına yol açabileceği öne sürülerek, Yeni Parti’nin ismine ilişkin işlem yapılması talep edildi.

'GÖRÜŞME İDDİASI HAYAL ÜRÜNÜ'

Gelişme sonrası CHP’nin butlan yönetiminin Yenilik Partisiyle görüştüğü iddia edildi. İddialarla ilgili konuşan CHP'nin butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, “CHP'nin hiçbir yöneticisi resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir. Hele ki bugün konuştuğumuz konularla ilgili hiç değildir. Böyle bir toplantı tamamen hayal ürünü bir toplantıdır” ifadelerini kullanmıştı.