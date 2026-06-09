Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Özgür Özel'e açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme kararına göre, Özgür Özel'in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin "Süleyman Soylu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği" belirtildi.

Bu kapsamda mahkeme, söz konusu paylaşımlar nedeniyle toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Soylu'ya ödenmesine karar verdi.

Öte yandan mahkeme, Özel tarafından açılan karşı davanın reddine hükmetti.

ÖNCEKİ DAVALARDA DA TAZMİNAT ÇIKMIŞTI

Mahkeme, geçen günlerde de Süleyman Soylu'nun Özgür Özel'e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasında Soylu lehinde karar vermiş ve Özel'in tazminat ödemesine hükmetmişti.