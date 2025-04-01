Türk siyasetinin gündeminde boykot çağrısı var. CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan boykot kampanyası katlanarak devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN YAYILAN BOYKOT

CHP liderinin başlattığı boykotun ardından sosyal medya üzerinden milyonlarca kullanıcı boykot kampanyasına destek verdi. Toplumun her kesiminden destek alan boykot çağrılarına bir yenisi de gene sosyal medya kullanıcılarından geldi. Gençlerin örgütlediği boykot kampanyasının bu yeni adımında boykot tarihi 2 Nisan 2025 olarak açıklandı.

2 Nisan Tüketim Boykotu adıyla duyuruları yapılan çağrıya bir destek de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."