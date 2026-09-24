YENİ Parti lideri Özgür Özel, genel merkeze ziyarette bulunan Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABB Başkanı Mansur Yavaş ile 8 ilçe belediye başkanının butlan yönetimindeki CHP’den istifasına ilişkin şunları söyledi:

“Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve bugün yapmış olduğu bir açıklamayla sanki 31 Mart akşamının CHP’si kendileriymiş gibi...’ Ya benimsin ya kara toprağın! Öyle bir şey yok.

Yavaş, yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. Özel, “Arayıp hayırlı olsun dileklerimi ilettim” dedi.

‘TAVRINI GÖSTERDİ’

Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin, hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış; atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, tarihin doğru tarafında durduğunu göstermiştir.”

Yavuz Ağıralioğlu ile parti genel merkezinde görüşen Özel, Yavaş’a tebrik telefonu açtığını ve bundan sonra alacağı her türlü karara saygılı olacaklarını söylediğini belirtti.

‘Fon krizinin üstü asla kapatılamaz’

Özgür Özel fon krizini “asrın dolandırıcılığı olarak nitelendirdi. Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asrın dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız. Dolandıran kimler derseniz, 7 portföy ve 131 fon tasfiye edildi. Birçok şirketin hisse senetleri vardı. Bunlar bir dönem yatırımcıya kapalıydı. O dönemde bire bin kazananlar oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin saraydaki bazı kelli felli isimlerinin paraları da bu fonda diye gösterdiler. Kabinenizde fonda adına işlem yapılan bakanlar var mıdır? Bu işin üstü asla kapatılamaz arkadaşlar. Yakınlarıyla birlikte 2 milyon kişi mağdur durumdadır.”