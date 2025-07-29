CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Komisyonla ilgili bizim tavrımız ilk günden beri net. Bu işin Meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon eşit temsille oluşmalı. Kararlar uzlaşı ile verilecek. Eşit temsil değilse nitelikle çoğunlukla alacağı kararlar Meclis'e tavsiye edilmeli. Meclis Başkanı'nın istediği rakamlardan gördünüz ki eşitlik yok. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının TBMM Başkanı'nın söylemesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamlar AKP+MHP istediğini yapıyorsa bize ihtiyaç yoksa ne işimiz var orada." dedi.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye süreci, özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz bir fırsattır" sözlerine Özel, "Allah akıl fikir versin, başka ne diyeyim" yanıtını verdi.

"HAYATIMDA DUYDUĞUM EN BÜYÜK YALAN"

Özel, orman yangınlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "itfaiye ekiplerinin sorumluluğunun büyükşehir belediyelerine ait olduğu" yönündeki açıklamasına yanıt vererek, "Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta yetkileri yok. 'Yetkiniz yok, gelmeyin' bile dedikleri oluyordu geçmişte. Keşke büyükşehirlerin elinde öyle imkan olsa" ifadelerini kullandı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarında liyakatsizlikten ve yönetim beceriksizliğinden başlayarak geldiğimizde iktidarlarının bu son döneminde ülkede kadınlar, çocuklar, yoksullar, ormanlar, ormanın içindeki hayvanları için de felaket felaket üstüne geliyor" dedi.

Bir şey var ki bu kadar kötü gidiyor her şey. Ülkenin ekonomisini bunlar yönetiyor, dünyadaki en yüksek gıda enflasyonu olan ülke Türkiye. Adını bilmediğimiz Afrika ülkelerinden daha kötü durumda.

Rusya- Ukrayna savaşıyor, Türkiye faizlerden Ukrayna ve Rusya'dan fazla. Pandemiden sonra enflasyon herkesin derdi oldu. Dünya geri çevirdi, hala enflasyonla boğuşuyoruz.

Hiçbir şey iyi gitmediği gibi yangın söndürme işi de iyi gitmiyor. Nasıl oluyor da cayır cayır yanıyor ormanlar. Böyle felakete dönmez. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz. Olacak iş değil. Yarın üç genel başkan yardımcımız bu konuya özel basın toplantısıyla tespit ve önerileri paylaşacak. Envanter meselesinde ağzını açmasa iyi olur sayın Erdoğan.

Envanterinde 14 tane lüks uçak var. Devletin bir uçağı olur hadi bir tane de yedeği olur. 14 uçak var. Bakan yardımcıları bile tarifeli uçmuyor. Yangın dediğimiz zaman gökyüzünde yeterli müdahale yapılmıyor.

Bu işte kullanabilecek gerçek anlamda bir filo oluşturulabilmiş değil, mevcut filo da zayıf. THK'nın elindeki uçaklar doğru şekilde bakım görseydi, filosu güçlendirilseydi... THK yüz akı bir kurumdu. 8 yıldır kayyum var THK'da. Neden başına bir tane AK Partili oturtmak için.

Bu konuda büyük bir seferberliğe ihtiyaç var. Milletin ve kurumların da önünü tıkayan anlayış var. İnsanlar kömür oldu gitti, ailelerine ne diyeceğimizi bilemedik. Bunlar halen daha nasıl insan içine çıkarıyorlar bilmiyorum.

Keşke büyükşehirlerin imkan olsa. Büyükşehirlerin ellerinde hava aracı bulundurma yetkisi yok. İstanbul ve Ankara'nın geçmişte olan helikopterleri satıldı. Bunu imzalamayan AK Partililer.

Maaşları zor ödüyoruz, herkesi perişan hale getirdiler. Büyükşehirler ancak operasyonun başındaki kamu görevlisi gelin derse geliyor.

Türkiye'nin afet yönetimiyle ilgili büyük bir kuruma ihtiyacı var.

Bu araçlara gece görüş kitleri aldınız. Bu araçlar niye kalkmıyorlar cevabının şu. Gece görüş sistemleri çok az ışıkla uçmayı olanaklı kasklar. Kokpitin de ona uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yüksek ışığın olduğu orman yangınlarında etkisiz.

EUROFI GHTER TARTI Ş MASI

Aman Erdoğan bize teşekkür etsin derdinde değiliz. Birkaç iktidara yakın gazetede Eurofighter'ı kendilerine mal etmek istiyorlar yazarlarken sildiler. Ertesi gün Alman hükümet sözcüsüne soru soruldu o da 'Açıkça söylemem gerekir ki Özgür Özel üzerinden hapisteki Ekrem İmamoğlu'nun da Eurofighterların kendi meselesiyle ilişkilendirilmemesini, milli savunma meselesi olduğu için bununla ilgili vetoların kaldırılmasını talep ettiler. O yüzden verdik' yanıtını verdi.

Millet can derdinde. Bir yandan yangınlarla, bir yandan yoksullukla boğuşuyoruz. Belediye başkanlarımıza hazımsızlıkla saldırıyorlar.

Canımızla uğraşıyoruz, bu haldeyken dahi Ekrem İmamoğlu Eurofighter meselesiyle ilgili 'Bu işi karıştırmayın' diyebilecek erdemi gösteriyor. Erdoğan böyle bir işte bile meseleyi siyaset üstü tutamamayı başarıyor, kavga ediyor.

KOMİSYONA KATILACAKLAR MI?

Komisyonla ilgili bizim tavrımız ilk günden beri net. Bu işin Meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon eşit temsille oluşmalı. Kararlar uzlaşı ile verilecek. Eşit temsil değilse nitelikle çoğunlukla alacağı kararlar Meclis'e tavsiye edilmeli.

Meclis Başkanı'nın istediği rakamlardan gördünüz ki eşitlik yok. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının TBMM Başkanı'nın söylemesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamlar AKP+MHP istediğini yapıyorsa bize ihtiyaç yoksa ne işimiz var orada. Nitelikle çoğunlukla karar alınacağı söylediğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında CHP bu komisyonda yer alır.

Oraya giden askerin anasının gözyaşı dinecek. Sıvasız evlere al bayraklı şehit cenazeleri gelmeyecek. Türkiye'de analar ağlamayacak.

Orada harcanan para da kalkınmaya harcanacak. Biz bunun için komisyonda olacaksak oluruz. Seninle ne Anayasası menemen yapmam dedim, aynı çizgideyiz. Bu komisyon Anayasa yapacak komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Anayasa'ya uymayanla Anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk üretecekse, demokrasi ve barış üretecekse bu komisyondan uzak kalınamaz.

CHP'nin olduğu değil olmadığı komisyondan korksun herkes. CHP, cumhuriyeti tartışılacak yerde olmaz. CHP demokratikleşme olacaksa orada olur. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu demokratikleşme. Bir yandan bu süreçte başka tahliyeler gelecek onlar olsun, öbür tarafta başkaları siyasi sebeple içeride dursun. Böyle bir şey yok.

Ne Figen Yüksekdağ durabilir ne Selahattin Demirtaş durabilir ne Ekrem İmamoğlu, ne Ahmet Özer... CHP çatır çatır mücadele ediyor.