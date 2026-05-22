Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin dün UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi görevden alınırken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Söz konusu kararı tanımadıklarını belirten ve itiraz için YSK ile Yargıtay'a başvuru yapacaklarını açıklayan Özel, dün yapılan toplantıların ardından acil olarak MYK'sını topladı.



'ÜLKESİNİ SEVEN HERKESİ DİRENMEYE DAVET EDİYORUM'



Özel, bugün saat 13.47'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nin önüne davet ederek şu ifadeleri kullandı:



"Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum!"

CHP Genel Merkezi | 20.30 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 22, 2026

İŞTE 5 SAATLİK MYK'DA ALINAN KARARLAR

Mutlak butlan kararının ardından 5 saat süren CHP MYK'sında alınan kararların detaylarını Gazete Oksijen paylaştı. İşte Özel'in mutlak butlan kararına karşı uygulayacağı direniş stratejisinin detayları:

1-Genel Merkez terk edilmeyecek

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte ve devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane Binası’nı terk etmeyip, belediyeye kayyım atanması ihtimaline karşı binada adeta üs kurmuştu. Genel Başkan Özgür Özel ve yakın kurmaylarının binada geceleyerek geçirdikleri ve hemen her gece bina önünde miting yaptıkları bu süreç “Saraçhane direnişi” olarak yakın siyasi tarihte geçmişti.

CHP yönetimi, “mutlak butlan” sürecini de Genel Merkez’i 24 saat terk etmeyerek yönetmeyi planlıyor. Nitekim Özgür Özel Perşembe gecesi yaptığı basın toplantısında binadan ayrılmayacaklarını söylemiş, dayanışma ve geçmiş olsun ziyaretine gelecek olan parti liderleri ve sivil toplum örgütü yöneticileriyle CHP Genel Merkezi’nde görüşeceğini söylemişti.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşme de Genel Merkez binasında gerçekleşti. Aynı tutumun il ve ilçe merkez binalarında da gösterilmesi bekleniyor. CHP kurmaylarının il ve ilçe yönetimlerinin ortaya koyduğu direniş ruhundan oldukça etkilenip, duygulandığı gelen haberler arasında.

2- Kılıçdaroğlu’na rest: İstediğiniz delege listesiyle seçime gidelim

CHP lideri Özel, perşembe gecesi yaptığı basın toplantısında, mahkeme kararıyla parti genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ama geri dönmediğini açıklamıştı. Özel, Kılıçdaroğlu ile “mutlak butlan” sürecini konuşmayacağını belirtip “Kendisine bir şekilde dönülür” diyerek, başka bir CHP yöneticisinin Kılıçdaroğlu ile görüşebileceği izlenimini vermişti.

Basın toplantısından önceki MYK’da Özel yönetiminin Kılıçdaroğlu’na karşı atacağı adımlar şekillendi. Buna göre Özel yönetimi Kılıçdaroğlu’na “İstediğiniz tarihteki delege yapısıyla seçimli kurultaya gidelim” diyecek. Bu teklif, tamamına yakınının Kılıçdaroğlu yönetimi sırasında belirlendiği 4-5 Kasım 2023 tarihli genel kuruldaki delege yapısını da içeriyor. “Mutlak butlan” kararının dayanağı olan bu genel kurulda Özel 812 oyla genel başkan seçilmiş, Kılıçdaroğlu 536 oyda kalmıştı.

3- Yeni parti veya yedek parti

MYK’da yeni bir parti kurulması ya da kanunlara uygun olarak varlığını sürdüren başka bir partiye geçilmesi de konuşuldu. Özel mutlak butlan kararı öncesi verdiği bir röportajda “Yedek parti hazır” ifadesi kullanmıştı.

Ancak karar sonrası perşembe gecesi yaptığı basın toplantısında bu doğrultuda bir soruya “O formül parti kapatılması durumunda geçerli” cevabını vermişti. MYK’da, mutlak butlan kararıyla mücadelede “direniş ve hızlı bir şekilde seçimli kurultay seçeneklerinin yeterli olduğu, CHP seçmeninin Özel yönetiminin arkasında durduğu” değerlendirilerek, şu anda yeni parti veya yedek parti formüllerine ihtiyaç olmadığı konusunda görüş birliği sağlandı.