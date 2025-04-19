CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerin oluşturduğu traktör konvoyuyla Yozgat mitingine gitti. Türkiye Belediye Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını traktörleriyle yola çıkarak protesto eden çiftçilere trafik cezası kesilmişti.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi başladı. Yozgat meydanındaki kalabalık da dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajı miting alanında okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yozgat'ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyor, iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu.

İktidar 19 Mart'ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir bitti. Demokrasiye, milletin iradesine büyük darbe vuruldu.

Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler, sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı, onların bütün hesaplarını bozdu.

ÖZGÜR ÖZEL: YOZGAT'I ÇANTADA KEKLİK SANMIŞLAR

Samsun'un ardından ikinci il mitingini Yozgat'tan gerçekleştiren Özgür Özel, "Yozgat bizimdir diye ezberlemişler. Yozgat onlara oy verdi diye Yozgat'ı çantada keklik sanmışlardır" dedi. Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

-Yozgat zulme sığmadı. Erdoğan'ın dolduramadığı meydanları bugün biz doldurduk. Çiftçinin önüne jandarmayı koydular.

-Yozgat'ta çiftçilere ceza tebligatları postaladılar. Çiftçilerin cezalarını ben üstleneceğim dedim. Ekrem Başkan'la yarı yarıya böldük.