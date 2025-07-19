CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimlerine ilişkin olarak, "Ahmet Metin Genç'e haksızlık yapmayalım. Ekrem İmamoğlu onların Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dört kez üst üste yendi. O yüzden Başkan üzülmesin yani üç kez CHP'ye yenildim diye. O konuda haksızlık olmasın. Yenebilecek olsaydı Tayyip Bey yenerdi zaten" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için bulunduğu Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, bir gazetecinin kurultay takviminin ilan edildiğini anımsatarak, Trabzon başta olmak üzere teşkilatlarda yeni isimlerin olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"CHP'yi kimin yöneteceğine örgütleri karar verir. Ankara'dan bir dayatmamız olmaz. Mahallelere sandık koyuyoruz biz. Karşıda gördüğünüz apartmanlardaki üyelerimizin mahallelerinde sandık konuluyor. Önce üyeler mahalle delegesini seçiyor. Mahalle delegesi ilçeyi, ilçe ili, il de Genel Merkezi. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir ilçede veya ilde iki aday çıktığında Ankara'ya çağırıp zorla bire indirdiği bir atmosferden mahallelerinde bile sandık koyan bir parti CHP. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partililerin bunu anlaması güç. Ama bu demokrasiyi beğenen ve buna imrenen bütün Adalet ve Kalkınma Partilileri, Atatürk’ün kurduğu baba ocağına, CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. AK Parti'nin üyelerini Türkiye'yi yoksulluğa, işsizliğe, gençleri umutsuzluğa iten partiden ayrılıp, baba ocağına dönmeye davet ediyorum."

TBB Başkan Vekili seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in üç kez yarışıp CHP'ye yenildiği sorulan Özel, "Ahmet Metin Genç'e haksızlık yapmayalım. Ekrem İmamoğlu onların Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dört kez üst üste yendi. O yüzden Başkan üzülmesin yani üç kez CHP'ye yenildim diye. O konuda haksızlık olmasın. Yenebilecek olsaydı Tayyip Bey yenerdi zaten" ifadelerini kullandı.