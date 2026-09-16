YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Le Figaro gazetesinde "Türkiye, 21'inci yüzyılın otoriterliğinin çarpıcı örneği" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Özel, "Türkiye, 21'inci yüzyılın giderek daha karmaşık ve incelikli hale gelen otoriterliğinin nasıl işlediğini gösteren önemli bir örnektir" dedi.

DEMOKRASİLER ADIM ADIM AŞINIR

Avrupa'nın "demokrasilerin nasıl ortadan kalktığını" yaşayarak öğrendiğini belirten Özel, "Demokrasiler adım adım aşınırlar" dedi.

Özel, "Seçimler yapılabilir, mahkemeler açık kalabilir, muhalefet partileri var olabilir, parlamentolar çalışmaya devam edebilir. Ancak siyasi rekabetin koşulları zaman içinde iktidar lehine öylesine değişir ki iktidarı sınırlamak için kurulmuş kurumlar sonunda onu koruyan araçlara dönüşür" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ TARİHİ

Türkiye'nin Avrupa'nın demokrasi tarihine "ayrılmaz bir parça" olduğunu ifade eden Özel, "Bugün izlediği yön ise demokrasinin görünürde ayakta kalırken içinin nasıl boşaltılabileceğine dair ciddi bir uyarı niteliğindedir" dedi.

Özel, "Son 20 yılda Türkiye'de siyasi güç giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplandı" diyerek, yargının bağımsızlığının zayıfladığını, medyanın büyük bölümünün hükümet kontrolüne girdiğini, gazetecilerin yargılandığını, gösterilerin kısıtlandığını ve şirketlere el konulduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Özel, muhalefetin yönettiği belediyelerin baskı altında olduğunu savundu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te tutuklanmasını "en çarpıcı örneklerden biri" olarak niteledi.

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına 42 saat boyunca erişimin yavaşlatıldığını, gazetecilere ve siyasetçilere ait yüzlerce hesaba erişim engeli getirildiğini, protestoların engellendiğini ve gazetecilerin gözaltına alındığını iddia etti.

DEMOKRASİYE HALK İNANIYOR

Özel, Türkiye'de seçimlerin yapılmaya devam ettiğini ve seçimlere katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'ye demokrasinin dışarıdan dayatılmasına gerek yok. Halk demokrasiye zaten inanıyor" dedi.

Özel, "Bugün asıl soru, yurttaşların demokratik tercihlerinin siyasi iktidara dönüşmesine hâlâ izin verilip verilmediğidir" ifadesini kullandı.

OTORİTERLİĞİN YENİ YÜZÜ

Özel, "Asıl tehlike, iktidarın rakiplerini sandıkta yenmeye çalışmakla yetinmeyip kimin kendisine rakip olabileceğine karar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar" diyerek, "kontrollü bir muhalefet yaratmak" istendiğini savundu.

Özel, "Demokratik kurumlar varlıklarını sürdürebilirken, onları gerçekten demokratik kılan koşullar aşama aşama zayıflatılabilir ve sonunda ele geçirilebilir" dedi.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞU

Özel, YENİ Parti'yi kurma sürecine de değinerek, "Ana muhalefet partisinin liderliğinden uzaklaştırılıp yerime başka bir isim getirildikten sonra, 90 milletvekiliyle birlikte partiyi kurdum" dedi. Özel, bunun "muhalefeti bölmek" amacıyla yapıldığını öne sürdü.

AVRUPA'YA ÇAĞRI

Özel, Avrupa'ya Türkiye'ye stratejik açıdan değil, demokratik meşruiyet açısından bakması gerektiğini söyledi. "Jeopolitik fayda, otoriterliği daha az otoriter yapmaz" diyen Özel, "İşleyen bir demokrasi Türkiye'yi yalnızca daha özgür değil, aynı zamanda daha istikrarlı, öngörülebilir ve güvenilir kılar" ifadelerini kullandı.