CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda, cumartesi sabahı gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti. Hakimlik, Zeydan Karalar ile 5 ismin tutuklanmasına karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklama haberini Sözcü TV'nin karartılması sebebiyle katıldığı canlı yayın esnasında aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala katıldığı Sözcü TV yayınında, "Tatsız bir dönemdeyiz. İyi habere hasret kaldığımız, her gün birbirinden kötü haberler aldığımız bir yılın içindeyiz. 21'inci yüzyılın ilk çeyreği biterken berbat bir kapanış oluyor. Türkiye'yi 2025 yılında adeta cehenneme çevirdiler, kötülükte sınır tanımıyorlar. CHP, 47 yıl sonra 1'inci parti, bütün anketlerde 1'inci parti, bütün önemli belediyeleri kazandı. Adım adım iktidara doğru yürüdüğü anlaşılıyor. Erdoğan bunu kendi pratiğinden biliyor. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diye o sloganlaştırdı bunu. Bu gidişata normal siyasi bir mücadeleyle mukabele edemiyor. Halkın CHP'ye yönelişini, muhalefetin güçlenmesini engelleyemiyor, kendi güç kaybını durduramıyor" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma haberini Sözcü TV'nin karartılması sebebiyle katıldığı dayanışma yayınına alan Özel, şunları kaydetti:

- Gerçekten çok üzücü bir haber. Bütün tutuklamalar çok haksız ama Zeydan Karalar'a yapılan artık, 11 yıl öncesinden, AK Parti'nin belediyenin başına sardığı bir adama AK Parti döneminden kalan para ödenmiş... 11 yıldır bu adam tertemiz yönetmiş. Bunun üstüne iki kez hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş ya, al büyükşehiri yönet demişler, bir daha yönet demişler. Her seferinde oyunu artırmış. Gidiyorlar, tutuklama kararı veriyorlar. Gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil, tam bir rezalettir. Ümidim, umudum vardı bununla ilgili. Gerçekten çok üzüldüm. Kararı millet veriyor. Milletin ne izleyip ne izlemeyeceğine RTÜK, mahkemeler karar veriyorsa bu bir baskı rejimidir, istibdat rejimidir. Haber akar, yolunu bulur. Bu zulümler olacak, olmaya devam edecek. Zeydan Başkanın Gençlik Kollarından başlayan, ilçe yöneticiliğinden başlayan, il başkanlığıyla devam eden bir siyasi hayatı var. Bu siyasi hayatta zaman zaman çok acılar çekmiş, mücadeleler vermiş, bedeller ödemiş birisi. Bu bedelin ödenmesi de varmış, zulümleri artsın ki sonları tez gelsin.