CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Birgün TV'de Timur Soykan'ın konuğu oldu.

'MİLLETE SORACAĞIM'

'Mutlak Butlan' ve yeni parti tartışmalarını değerlendiren Özel, 'Son çaba da boşa çıkarılırsa, ben taraftan yürüyeyim diye millete soracağım' dedi.

'PARTİLERİNİ BARAJ ALTI YAPMAK İSTEYENLER...'

Tutuklanmayı beklemediğini belirten Özel, "Yani böyle yine de göze aldılarsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tip görevleri göze alanlar her şeyi göze alarak yola çıkıyorlar. Her şeyi göze alarak yola çıkmadıysan zaten bir teklife evet diyorsun. Bir kenarda oturuyorsun. Ben o teklife hayır dedim diye yani gel mutlu mesut 20 yıl muhalefette otur keyfini çat teklifine olmaz dedim ve iktidar hedefledim diye hedefteyim. Bu hedefin sonunda ne varsa ben onu göze almışım ama bu milletin bu sahiplenmesi ve bu tepkisi oldukça partilerini baraj altı yapmak isteyenler böyle şeylere kalkışabilir" şeklinde konuştu.

'İHRAÇ ETMEYE KALKIŞACAKLARINI SANMIYORUM'

'Beni ihraç etmeye kalkışacaklarını sanmıyorum' diyen CHP lideri, 'Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeye niyet ederler, göze alırlar mı? Yani Özgür Özel'i CHP'den ihraç ederlerse o zaman grup başkanlığı düşebilir' ifadelerini kullandı.