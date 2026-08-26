Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin ziyareti sırasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kendisine eşlik etmesiyle başlayan tartışma sürüyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Seçer ile yaptığı görüşme, CHP’de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. SARI’DAN SEÇER TARTIŞMALARINA YANIT

Müslim Sarı, Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Seçer’in 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği’nde yaptığı konuşmaya dikkati çeken Sarı, "Vahap Bey açıkça burada siyaset yapacağım dedi" ifadelerini kullandı.

Özel’e tepki gösteren Sarı, "Özel, CHP’li bir belediye başkanına neden mesaj atıyor ki. CHP’li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin genel başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ, CHP’NİN BELEDİYE BAŞKANI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin de değerlendirmede bulunan CHP’li kurmaylar, Yavaş’ın CHP’nin belediye başkanı olduğunu belirterek, "Mansur Bey ile sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz. İletişim açısından bir problem yok. Belki önümüzdeki günlerde parti etkinliklerinde daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.