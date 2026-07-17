2000-2010 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Baykal'ın bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenine siyaset dünyasından birçok isim katılırken, cenazede mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel de yan yana geldi.





İKİNCİ SOĞUK TOKALAŞMA



İkili, 25 Haziran'da CHP'li eski milletvekili Orhan Sür'ün TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün de tokalaştı.



Cenaze törenine Kılıçdaroğlu'nun ardından katılan Özel, soğuk bir yüz ifadesiyle Kılıçdaroğlu'na elini uzattı. Cenaze namazında ise iki ismin arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.



DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK



Olcay Baykal'ın, 11 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybeden ve Devlet Mezarlığına defnedilen eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedileceği öğrenildi.