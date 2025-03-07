Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'a Üsküdar'da gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Lokantası'nın örtülü reklamını yaptığı gerekçesiyle soruşturması başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel soruşturmayı canlı yayında öğrendi ve şaşkınlığı ekrana yansıdı. Özel daha sonra, "Allah ıslah etsin" yorumunu yaptı.
NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya tepki gösterdi.
"ALLAH ISLAH ETSİN, ÖNÜNDE KUYRUK VAR"
Özel, şu ifadeleri kullandı:
-Allah ıslah etsin. Kent Lokantalarının önünde kuyruk var. Yetişemiyoruz.
"REKLAMA İHTİYAÇ YOK"
-Kent Lokantasından gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın. Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok, kuyruk var önünde zaten.