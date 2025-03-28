CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile ortak basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında konuşan Özel, iktidar kanadından kendisine yöneltilen 'CHP Türkiye'yi dışarıya mı şikayet ediyor?' eleştirilerine yanıt verdi.

"ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DA DESTEK İSTEMİŞTİ"

Erdoğan'ın 15 Temmuz akşamında kendisini arayarak dış kamuoyu desteği sağlanması için yardım istediğini anlatan Özel konuşmalarına şöyle devam etti:

"Kaldı ki şunu hatırlatmak isterim. 15 Temmuz akşamı FETÖ darbe girişiminde bulundu, hep beraber karşı çıktık. Erdoğan, CHP'ye 'Sizin dünyadaki bağlantılarınız kuvvetli. Dünyaya derdimizi hep beraber anlatalım. Demokrasiye karşı bu darbe girişimini dünyaya duyurun' diye destek istemişti. O günün mağduru bugünün zalimi olmuş ve bir darbe girişiminde bulunuyor."

"23 Mart günü 15 milyon insan tarafından bu darbe girişimi bastırılıyor. Dünya da soruyor diyor ki: 'Ne oluyor Türkiye'de' Dünyanın en bilindik metropolüne, İstanbul'a, daha 10 ay önce seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmışlar, 'Ne oluyor?' diye soruyorlar. Dünyaya boş iddianameleri, MASAK raporlarını ve maddi meseleler üzerinden rüşvet yalanlarıyla kurulan kumpası anlatmayacak mıyız, milli iradeye darbe yapıldığını anlatmayacak mıyız?"

"Sütte leke var bizim başkanlarımızda leke yok ama Ak Parti'nin kir göstermediğini düşünüp de bu kadar rahat davranıyorsa dünyadaki siyaset muhattaplarımız biliyor. O yüzden bu darbe girişimine karşı dayanışma gösteren değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum."